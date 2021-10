Wprowadzenie paszportów covidowych w UK przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego? Oto zaskakujące wnioski rządowego raportu

Fot. Getty

Czy wprowadzenie paszportów covidowych w UK przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego? Taka hipoteza pojawiła się w rządowym raporcie przygotowanym przez Department of Digital, Culture, Media and Sport, a przedstawione w nim argumenty zdecydowanie zasługują na uwagę.

Wprowadzenie paszportów covidowych w klubach nocnych, lokalach rozrywkowych mieszczących ponad 500 osób lub na obiektach na świeżym powietrzu przeznaczonych dla przynajmniej 4000 uczestników i w jakichkolwiek innych miejscach przeznaczonych dla przynajmniej 10 000 ludzi, jest jednym z rozwiązań, które przewiduje tzw. rządowy „Plan B” na walkę z epidemią. Jednak w najnowszym raporcie Department of Digital, Culture, Media and Sport czytamy, że obowiązek okazania paszportu szczepionkowego przy wstępie na większą imprezę może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i tylko zwiększyć liczbę zakażeń koronawirusem. Jak to możliwe? Eksperci DDCMS są zdania, że wykluczenie osób niezaszczepionych (i nieposiadających odporności na skutek przechorowania koronawirusa) z dużych powierzchniowo lokali rozrywkowych i obiektów sportowych zachęci ich do korzystania z miejsc mniejszych, znacznie bardziej zatłoczonych i dysponujących o wiele słabszą wentylacją.

Paszporty covidowe są sprzeczne z intuicją?

We fragmencie raportu Department of Digital, Culture, Media and Sport, do którego jako pierwszy dotarł dziennik „The Telegraph”, czytamy: „Istnieje [ryzyko] potencjalnego przemieszczenia się między miejscami, w których organizowane są wydarzenia na żywo, a mniejszymi lokalami rozrywkowymi. (…) Głównym problemem w tym sektorze jest to, że paszporty covidowe mogą przesunąć ludzką aktywność i działalność gospodarczą np. z lokali muzycznych do, powiedzmy, pubów z koncesjami na granie muzyki i lokali do późna sprzedających alkohol itp. To może być sprzeczne z intuicją i przynieść potencjalnie efekt odwrotny do zamierzonego. Podobnie jest z niektórymi fanami, których certyfikaty szczepień mogą zmusić do przeniesienia się ze zorganizowanych i dobrze wentylowanych stadionów sportowych do nieuporządkowanych i słabo wentylowanych pubów, gdzie będą mieli dostęp do większej ilości alkoholu, niż gdyby byli na stadionach”.