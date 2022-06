Wpatrzony w telefon mężczyzna brutalnie ciągnie szczeniaka na smyczy. Powinien ponieść karę za znęcanie się nad zwierzęciem?

Fot. Facebook

Do sieci wyciekło szokujące wideo, ukazujące, jak młody człowiek znęca się nad szczeniakiem. Na nagraniu widzimy, że młody Brytyjczyk ze Stoke-on-Trent ciągnie zwierzę na smyczy, bo bardziej zainteresowany jest patrzeniem w telefon, niż pomocą szczeniakowi w przemieszczaniu się.

Organizacja zajmująca się ochroną dobrostanu zwierząt w UK, RSPCA, poszukuje mężczyzny z nagrania ze Stoke-on-Trent, Staffordshire, który zdaje się znęcać nad swoim psem. Na wideo widać, jak młody Brytyjczyk szarpie psa, gdy ten próbuje położyć się na chodniku. W pewnym momencie Brytyjczyk przystaje i stara się podnieść zwierzę, ale gdy nie udaje mu się to przez kilka sekund, to zamiast wziąć go na ręce, mężczyzna zaczyna na siłę ciągnąć szczeniaka po ziemi. Chłopak, jak się wydaje, jest niestety bardziej zainteresowany czymś, co akurat robi na telefonie, niż pomocą, być może, zmęczonemu, zwierzęciu.

Znęcanie się nad zwierzętami w UK

Lillie Dowling, która sfilmowała incydent, nie była w stanie uwierzyć w to, co zobaczyła. W tle nagrania słychać, jak mówi: „Co do cho*ery, co do cho*ery? Czy to pie***ony żart? Co do cho*ery? O mój Boże, będę musiała wysiąść z samochodu. A udostępniając wideo na Facebooku, napisała: „Właśnie byłam świadkiem, jak ktoś ciągnie psa do chodniku. Próbowałam nagrać tak dużo, jak się dało. Jeśli ktoś zna tego człowieka, to czy może go zgłosić lub dać znać, że z psem wszystko w porządku? Wykrzyczałam przez okno mojego samochodu, by powiedzieć mu, żeby podniósł psa, ale on dosłownie kazał mi sp****alać” - czytamy we wpisie.

