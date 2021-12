Właściciele restauracji na Wyspach przygotowują się na prawdziwe oblężenie w tym roku. A wy planujecie Christmas Dinner?

artykuł przygotowany przy współpracy z Bistro Przy Rondzie

Święta Bożego Narodzenia w roku 2020 mieszkańcy Wysp musieli spędzić w domach, gdyż rząd nie zdecydował się na poluzowanie restrykcji, wręcz przeciwnie. Dlatego też w tym roku właściciele restauracji przygotowują się na prawdziwe oblężenie w związku z tym, że wielu mieszkańców UK będzie chciało nadrobić zaległości ubiegłoroczne i wybrać się wspólnie z bliskimi na tradycyjny Christmas Dinner.

Zgodnie z brytyjską tradycją do suto zastawionego stołu zasiada się z bliskimi nie w Wigilię Bożego Narodzenia, ale w samo Boże Narodzenie i nie jest to wieczerza, a wspólny obfity obiad. Na Wyspach bardzo powszechne stały się tego dnia wspólne wyjścia do restauracji, a same restauracje układają specjalne menu na tę właśnie okazję.

Restauracje czeka oblężenie?

W ubiegłym roku brytyjski rząd był nieugięty i utrzymał surowe restrykcje w czasie Świąt Bożego Narodzenia, spotkania z bliskimi były bardzo utrudnione i ograniczone, nie mówiąc już o niemożliwych wyjściach do restauracji na wspomniany Christmas Dinner.

Gastronomia spodziewa się w tym roku dla odmiany dużego zainteresowania ze strony klientów i na ten właśnie czas przygotowuje się jak tylko może najlepiej. O te przygotowania postanowiliśmy zapytać jedną z polskich restauracji działającą na terenie Wielkiej Brytanii – Bistro Przy Rondzie.

Polacy przejmują brytyjską tradycję?

PE: Wielu Polaków przejmuje brytyjską tradycję wspólnego obiadu bożonarodzeniowego (Christmas Dinner). Wtedy też restauracje na Wyspach przygotowują pod potrzeby klientów specjalne świąteczne menu. W ubiegłym roku ze względu na restrykcje takie świętowanie było niemożliwe, w przeciwieństwie do tego roku. Jak się przygotowujecie na tegoroczne święta? Co szczególnego pojawi się w Waszym grudniowym menu?

Bistro Przy Rondzie: Idąc duchem tradycji przygotowaliśmy specjalne świąteczne menu. Znalazły się w nim tradycyjne polskie potrawy, takie jak barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, krokiety z kapustą i grzybami, sałatka jarzynowa, ryba po grecku, schab pieczony ze śliwką i inne polskie specjały. Nie zabraknie także ulubionego w UK indyka, w formie rolady. Z kolei specjalnie na zamówienie robimy garmaż świąteczny, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów.