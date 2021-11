Kiedy przypadają ferie zimowe 2021? Zobacz terminy przerw świątecznych w szkołach w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Fot. Getty

Kiedy w tym roku przypadają ferie świąteczne w brytyjskich szkołach? Zobacz kalendarz zimowych przerw dla uczniów w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi między innymi również zbliżają się zimowe przerwy od zajęć dla brytyjskich uczniów. Kiedy dokładnie przypadają ferie świąteczne 2021/2022 w szkołach w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Przedstawiamy tegoroczny kalendarz.

Kiedy ferie zimowe w szkołach w Anglii i Walii?

Ferie zimowe w szkołach w Anglii i Walii przypadają w podobnych terminach. Większość uczniów rozpoczyna świąteczną przerwę w piątek 17 grudnia 2021, a kończy ją w pierwszym tygodniu nowego roku, najprawdopodobniej 3 lub 4 stycznia 2022 (będzie to więc poniedziałek lub wtorek). Oznacza to, że przeciętne ferie świąteczne dla angielskich i walijskich uczniów będą trwały nieco ponad dwa tygodnie.

Należy jednak pamiętać, że szkoły w poszczególnych rejonach mogą nieznacznie różnić się między sobą pod względem daty rozpoczęcia lub/i zakończenia ferii świątecznych. W celu sprawdzenia dokładnych terminów przerwy zimowej w konkretnej szkole należy skorzystać z wyszukiwarki na stronie rządowej (https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates), wpisując odpowiedni kod pocztowy.

Kiedy ferie świąteczne w szkołach w Szkocji?

W większości szkół w Szkocji ferie zaczynają się dopiero w środę 22 grudnia 2021, czyli znacznie później niż w Anglii i Walii. Z kolei data zakończenia przerwy świątecznej dla szkockich uczniów jest odrobinę późniejsza niż w Anglii i Walii, ponieważ w większości szkół przypada na 5 lub 6 stycznia 2022 (czyli na środę lub czwartek).

Podobnie jednak jak w przypadku szkół angielskich i walijskich – należy pamiętać, że mogą występować różnice w terminach ferii w przypadku poszczególnych rejonów. Dokładne daty dla danej placówki można sprawdzić w wyszukiwarce rządowej (https://www.mygov.scot/school-term-holiday-dates), wybierając odpowiedni council.

Kiedy ferie zimowe dla uczniów w Irlandii Północnej?

W Irlandii Północnej nie ma natomiast różnic w terminach ferii zimowych między poszczególnymi rejonami czy szkołami – daty są sztywne, takie same dla wszystkich placówek. Wszyscy uczniowie w Irlandii Północnej rozpoczynają przerwę świąteczną w czwartek 23 grudnia 2021, a wracają do szkół we wtorek 4 stycznia 2022. Spędzą więc w domach niecałej dwa tygodnie.