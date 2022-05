Władze miasta Eastbourne wprowadzają stan pogotowia w związku z rosnącymi kosztami utrzymania

Fot: Wikimedia Commons

Rosnące koszty utrzymania w UK dają w kość nie tylko mieszkańcom, ale również lokalnym władzom. Wczoraj, w środę 18 maja 2022 roku władze Eastbourne ogłosiły stan pogotowia w związku z rachunkami za energię.

Angielskie miasto Eastbourne zlokalizowane jest w hrabstwie East Sussex i leży nad cieśniną La Manche. Znajduje się bezpośrednio na wschód od Beachy Head, najwyższego kredowego klifu morskiego w Wielkiej Brytanii i uchodzi za jeden z najbardziej znanych kurortów nadmorskich w UK. Nie jest to wielkie miasto, mieszka tu nieco więcej, niż 100 tysięcy osób. Władze w Eastburne sprawują Liberalni Demokraci i w związku z rosnącymi kosztami życia podjęli decyzję o ogłoszeniu stanu pogotowia. To pierwszy taki przypadek w Wielkiej Brytanii. Wniosek w tej sprawie ma pomóc w działalności lokalnych organizacji charytatywnych oraz zwrócić uwagę rządu w Londynie na trudne położenie miasta.

Według radnego Josha Babarinde`a że deklaracja o ogłoszeniu stanu "emergecny" pomoże lokalnym władzom w Eastbourne bardziej efektywnie współpracować z organizacjami charytatywnymi.

Jedno z brytyjskich miast ogłasza stan "emergency"

"Potrzebujemy natychmiastowego działania ze strony rządu" - komentował radny w brytyjskich mediach. "Władze muszą zdać sobie sprawę, że ten koszt kryzysu stał się nagłym zagrożeniem właśnie z powodu ich bezczynności. Ludzie przychodzą do mnie codziennie, mówiąc, że nie widzą, jak sobie poradzą. Są rodzice, którzy cały czas pomijają posiłki, aby ich dzieci mogły jeść."

Warto w tym miejscu dodać, że w Eastbourne Foodbank oderbano najwięcej paczek żywnościowych w skali całej Wielkiej Brytanii. W 2021 roku ich liczba sięgnęła17 440 na około 100 000 osób, dodała organizacja charytatywna.

Władze Eastburne apelują do rządu o pomoc

Władze Eastbourne ogłaszając stan pogotowia zwracają się do rządu o działanie w trzech kwestiach. Po pierwsze, chcą uchwalenia "Windfall Tax", czyli opodatkowania krociowych zysków koncernów energetycznych, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowanie rachunków za energię. Po drugie, wzywają do obniżenia stawki podatki VAT z 20 do 17.5%, dzięki czemu przeciętne gospodarstwo domowe oszczędzi rocznie do 600 funtów. Po trzecie, apelują o ponowne wprowadzenie "triple lock", czyli gwarancji emerytalnych stosowanych do ustalania wysokości corocznej podwyżki emerytury państwowej.