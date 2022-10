Wizz Air uruchamia pięć nowych połączeń z Polski na lotnisko Leeds/Bradford

Tanie linie lotnicze Wizz Air uruchamiają pięć nowych połączeń między Polską, a Wielką Brytanią - skąd i do kiedy polecimy na lotnisko Leeds/Bradford?

Decyzja o dodaniu lotów do Polski z lotniska zlokalizowanego w hrabstwie West Yorkshire wynika z zamknięcia portu lotniczego w Doncaster Sheffield. Właśnie tam "polskie" kierunki były obsługiwane przez węgierskiego przewoźnika i można było dolecieć do w zasadzie każdego dużego miasta w naszej ojczyźnie (Warszawa-Okęcie, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice). Jednak w związku z tym iż port lotniczy imienia Robin Hooda przestanie funkcjonować od 31 października 2022 z powodu "zasadniczego braku rentowności finansowej", Wizz Air postanowił uruchomić pięć tras do Polski z Leeds Bradford Airport. Wszystkie połączenia do naszego kraju będą realizowane dwa razy w tygodniu. Z LBA polecimy do Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia.

Dla porządku dodajmy, iż Wizz Air uruchomi również dwie nowe trasy do Rumunii - do Klużu-Napoki (loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu) oraz stołecznego Bukaresztu (cztery razy w tygodniu).

"Sezon letni, który okazał się frekwencyjnym sukcesem na krakowskim lotnisku, za kilka tygodni dobiegnie końca. Przed nami jesienne i zimowe miesiące, które mamy nadzieję, przyniosą nam konsekwentny wzrost ruchu pasażerskiego. Tym bardziej cieszy nas nowe połączenie do Leeds Bradford, które ogłosił nasz bazowy przewoźnik" - w taki sposób komentował ruch Wizz Aira prezes Kraków Airport, Radosław Włoszek, cytowany przez PAP. Dodajmy, że z Balic do Leeds/Bradford można polecieć również Ryanairem, a od lutego 2023 - także Jet2.

Jak będzie wyglądał dokładny harmonogram lotów między miastami w Polsce, a lotniiem zlokalizowanym w Yeadon na terenie City of Leeds Metropolitan District? Specjalistyczny portal "Rynek lotniczy" podaje szczegóły w tym względzie:

Gdańsk: loty do Leeds/Bradford będą odbywać się w poniedziałki oraz piątki o godzinie 19:55 (lądowanie - 21:20). Lot powrotny do Polski wystartuje o 22:05 (lądowanie - 1:15)

Katowice: loty do Leeds/Bradford będą odbywać się we wtorki oraz soboty o godzinie 6:20 (lądowanie - 8:00). Lot powrotny do Polski wystartuje o 8:25 (lądowanie - 11:45)

Wrocław: loty do Leeds/Bradford będą odbywać się w poniedziałki i piątki o godzinie 11:25 (lądowanie -12:40). Lot powrotny do Polski wystartuje o 13:15 (lądowanie - 16:20).

Warszawa: loty do Leeds/Bradford będą odbywać się w poniedziałki i piątki o godzinie 5:45 (lądowanie - 7:25). Lot powrotny do Polski wystartuje o 8:00 (lądowanie - 11:20).

Kraków: loty do Leeds/Bradford będą odbywać się w poniedziałki i piątki o godzinie 6:00 (lądowanie - 7:35). Lot powrotny do Polski wystartuje o 8:10 (lądowanie - 11:35).

