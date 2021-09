Wizz Air próbowało przejąć EasyJet - co oznacza dla rynku lotniczego w UK?

Brytyjskie tanie linie lotnicze EasyJet miały paść ofiarą "wrogiego przejęcia" ze strony węgierskiego Wizz Air. O ruchu, który mógłby drastycznie zmienić rynek lotniczy w UK donoszą między innymi "The Guardian" i "Bloomberg".

Trzeci największy tani przewoźnik na świecie miał odrzucić ofertę przejęcia ze strony konkurencji. Jak podaje portal informacyjny "The Guardian" propozycja ze strony nieznanego oferenta została jednogłośnie negatywnie zaopiniowana przez zarząd EasyJet. Kto miał złożyć ofertę w tej sprawie? Powszechnie uważa się, że za próbą przejęcia stał Wizz Air. Przedstawiciel węgierskich linii odmówił komentarza w związku z tym tematem. Z kolei dyrektor generalny EasyJet, Johan Lundgren, odmówił identyfikacji oferenta i powiedział, że żaden akcjonariusz nie został powiadomiony o ofercie. Poza tym Lundgren zaprezentował ambitne plany dalszego rozwoju. Wykorzystując fundusze sięgające 1,2 miliarda funtów brytyjskie linie planują ekspansje na tereny opuszczone przez inne firmy, takie jak British Airways.

Czy Wizz Air próbował przejąć EasyJet?

Czy taki ruch byłby w ogóle możliwy? "W rzeczywistości Wizz Air coraz bardziej wkracza na terytorium kontrolowane przez EasyJet" - komentował na łamach "Guardiana", John Strickland z JLS Consulting. Oferta ze strony węgierskiego przewoźnika jego zdaniem miałaby sens. "[Wizz Air] dawało jasno do zrozumienia, że mają spore ambicje w stosunku do lotniska Gatwick. Dyrektor generalny [Wizz Air] József Váradi, podobnie jak [Micheal] O'Leary, dał jasno do zrozumienia, iż nie wierzy w to, że EasyJet będzie niezależnymą bytem w perspektywie średnioterminowej" - komentował.

Głos w tej sprawie zabrał także wspomniany wyżej szef Ryanaira i tradycyjnie, zrobił to w swoim stylu. Zdaniem Micheala O`Leary`ego jego rywale po prostu nie przetrwają jako niezależne linie lotnicze. Fuzja obu tych firm, w jakiejś formie, jest według niego nieunikniona. Co więcej, ruch taki określił, jako "bardzo rozsądny". O`Leary zaznaczał, że w branży lotniczej panuje ogólne przekonanie, że po pandemii nastąpi "większa konsolidacja w całej Europie".

Dyrektor brytyjskich linii Johan Lundgren potwierdził, że próba przejęcia miała miejsce

„Nie jestem pewien czy Wizz Air lub EasyJet mogą przetrwać jako niezależne linie lotnicze, ponieważ nie są w stanie konkurować z Ryanairem pod względem kosztów” – powiedział O’Leary w telewizji "Sky News" w środę rano. Zdaniem szefa tanich irlandzkich linii jeśli jednak nie dojdzie do fuzji obu tych firm, to prawdopodobnie ich dyrektorzy będą szukali możliwości połączenia się z innymi przewoźnikami.