Wild Wednesday – Mieszkańcy Anglii tłumnie rzucili się do sklepów po zniesieniu lockdownu [WIDEO]

Fot. Getty

Wild Wednesday – w taki oto sposób został okrzyknięty dzisiejszy dzień, w którym w Anglii otwarte zostały sklepy, puby, siłownie i salony fryzjerskie. Tłumy ludzi rzuciły się na zakupy jeszcze przed świtem.

Mieszkańcy Anglii nie kazali na siebie długo czekać ani sklepom, ani innym lokalom otwartym dziś na skutek zakończenia lockdownu - pubom, siłowniom czy też salonom fryzjerskim i kosmetycznym. W siłowniach pierwsi wygłodniali fanatycy sportu pojawili się zaraz po północy, w salonach kosmetycznych i fryzjerskich – jeszcze przed świtem, a przed sklepami sieci Primark, Footlocker, Nike czy Debenhams kolejki zaczęły się ustawiać w okolicach godziny 5 rano. Wiele „rannych ptaszków” przyznało wprost, że chce jak najszybciej skorzystać z przedświątecznych promocji, natomiast klienci brytyjskiej sieci domów towarowych Debenhams rzucili się do sklepów z uwagi na zapowiedź jej likwidacji (w UK działają 124 sklepy Debenhams, w których do niedawna zatrudnionych było 12 tys. pracowników).

Wild Wednesday – dystans społeczny pozostawia wiele do życzenia

Niestety, jak można się było spodziewać, otwarcie sklepów innych, niż sklepy z artykułami niezbędnymi, doprowadziło do zaistnienia sytuacji niebezpiecznych pod względem epidemiologicznym. Wielu ludzi, po anulowaniu ścisłych obostrzeń i przejściu kraju na trzystopniowy system alertowy, zapomniało zdaje się o zagrożeniu związanym z miksowaniem się ludzi z różnych gospodarstw domowych na niewielkiej przestrzeni (czy to wewnątrz, czy na zewnątrz budynku). Na zdjęciach i nagraniach z pierwszych godzin Wild Wednesday widać, że niektórzy zupełnie ignorują potrzebę zachowania dystansu społecznego i ryzyko zakażenia się koronawirusem. I choć dyrektor zarządzająca British Retail Consortium Helen Dickinson zaznacza, że „bezpieczeństwo pozostaje absolutnym priorytetem dla sprzedawców detalicznych, którzy wydali setki milionów funtów, by uczynić zakupy bezpiecznymi”, to i tak zachowanie ludzi będzie tu miało prawdopodobnie decydujące znaczenie.