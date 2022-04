Wielki Piątek to najgorętszy dzień roku jak dotąd. Met Office zapowiada piękny wielkanocny weekend

Fot. Getty

Met Office poinformowało, że Wielki Piątek ma być najcieplejszym dniem nie tylko tego wielkanocnego weekendu, ale także całego roku do tej pory. Zobacz najnowszą prognozę pogody.

Synoptycy przewidują, że tegoroczny Wielki Piątek będzie jak na razie „najcieplejszym dniem roku”. Termometry wskażą dziś nawet 22 stp. C. Wcześniej najwyższą temperraturę w tym roku odnotowano 23 marca w Londynie, gdy termometry wskazywały 20,8 stp. C. Gdzie tym razem będzie najcieplej i najbardziej słonecznie?

W Wielki Piątek najładniejsza pogoda ma być w Londynie i południowo-wschodniej Anglii. Łagodna, przyjemna pogoda ma być w piątek w większości kraju, choć w niektórych rejonach będzie nieco chłodniej.

Temperatures will be on the rise across many parts of the UK as we head towards the #Easter weekend



Below is what we can expect during the coming days pic.twitter.com/W9Zp2TsUgJ