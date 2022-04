Godziny otwarcia supermarketów w UK w Wielkanoc. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy w sklepach Tesco, Lidl, Asda, Sainsbury’s i innych

Fot. Getty

W związku ze Świętami Wielkanocnymi niektóre sklepy w UK będą nieczynne przez część weekendu, a inne ogłosiły skrócone godziny otwarcia. Sprawdź, gdzie i w jakich godzinach zrobisz zakupy w Wielkanoc 2022.

Wiele brytyjskich sklepów i supermarketów ogłosiło tymczasową zmianę godzin otwarcia w związku ze świątecznym długim weekendem. Spora część większych marketów będzie całkowicie zamknięta w Niedzielę Wielkanocną, a w pozostałe dni godziny otwarcia mogą być skrócone.

Przypomnijmy, że wielkanocny weekend w Wielkiej Brytanii zaczyna się już w Wielki Piątek, a kończy w Poniedziałek Wielkanocny. Oznacza to, że dni świąteczne obejmują aż cztery terminy: 15, 16, 17 i 18 kwietnia 2022. Jak w tym czasie otwarte są sklepy w UK? Oto zestawienie według informacji iNews.

Godziny otwarcia Tesco w Wielkanoc 2022

W Wielki Piątek (15 kwietnia 2022) wiele sklepów Tesco będzie działać w normalnych godzinach. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że markety zwyczajowo otwarte do późna mogą tego dnia skrócić godziny otwarcia. Podobnie może być w Wielką Sobotę. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić bezpośrednio na stronie tesco.com.

Z kolei w Niedzielę Wielkanocą wszystkie duże supermarkety Tesco w Anglii, Walii i Irlandii Północnej będą całkowicie zamknięte, natomiast otwarte mogą być sklepy typu Express. Z kolei w Szkocji w Wielkanoc sklepy Tesco będą otwarte w zwyczajowych godzinach.

W Poniedziałek Wielkanocny (18 kwietnia) godziny otwarcia sklepów będą się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju sklepu. W związku z tym, przed udaniem się na zakupy, najlepiej sprawdzić konkretny sklep na stronie internetowej Tesco.

Godziny otwarcia Morrisons w Wielkanoc 2022

W Wielki Piątek sklepy sieci Morrisons będą otwarte normalnie i podobnie powinno być w Wielką Sobotę, choć niektóre sklepy mogą zamknąć się nieco szybciej niż zwykle. Z kolei w Niedzielę Wielkanocną wszystkie sklepy Morrisons w Anglii, Walii i Szkocji będą zamknięte, natomiast w Szkocji godziny otwarcia będą standardowe.

W Poniedziałek Wielkanocny większość sklepów Morrisons powinna być otwarta od 7:00 do 20:00, chociaż niektóre lokale mogą być otwarte dłużej. Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić na stronie morrisons.com.

Godziny otwarcia Asda w Wielkanoc 2022

Asda nie żadnego ma odgórnego planu otwarcia sklepów w wielkanocny weekend 2022. Sieć radzi więc, aby przed wybraniem się na zakupy, sprawdzić bezpośrednio na stronie internetowej (storelocator.asda.com) godziny otwarcia danego sklepu w dany dzień świąteczny.

Godziny otwarcia Aldi w Wielkanoc 2022

Sklepy Aldi będą otwarte w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę między godziną 8 a 22. Podobnie będzie w Poniedziałek Wielkanocny. Natomiast w Niedzielę Wielkanocną wszystkie sklepy będą całkowicie zamknięte. Mimo takiej odgórnej polityki, sieć zachęca aby przed pójściem na zakupy upewnić się na stronie internetowej aldi.co.uk co do godzin otwarcia poszczególnych sklepów, ponieważ ze względu na lokalizację mogą zachodzić pewne różnice.

Godziny otwarcia Lidl w Wielkanoc 2022

Wszystkie sklepy Lidl powinny być otwarte w normalnych godzinach zarówno w Wielki Piątek, jak i w Wielką Sobotę. W Niedzielę Wielkanocną sklepy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej będą zamknięte, natomiast w Szkocji będą otwarte jak zwykle. Z kolei w Poniedziałek Wielkanocny w Anglii, Walii i Irlandii Północnej większość sklepów Lidl będzie czynna między 8 a 20, a w Szkocji oraz przy autostradzie M25 godziny otwarcia Lidla będą normalne.

Sieć podkreśla jednak, że godziny otwarcia poszczególnych sklepów mogą różnić się nieznacznie między sobą, dlatego przed pójściem na zakupy najlepiej sprawdzić konkretny sklep przez stronę internetową lidl.co.uk.

Godziny otwarcia Sainsbury’s w Wielkanoc 2022

Sklepy Sainsbury’s będą otwarte normalnie w Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz w Poniedziałek Wielkanocny. Natomiast w Niedzielę Wielkanocną większość supermarketów Sainsbury's w Anglii, Walii i Irlandii Północnej będzie zamknięta, a w Szkocji sklepy będą otwarte w typowych godzinach. Ponadto, w całym kraju powinny działać sklepy Sainsbury’s Local, w godzinach 7-23.

Sieć podkreśla jednak, że godziny otwarcia poszczególnych sklepów mogą różnić się nieznacznie między sobą, dlatego przed pójściem na zakupy najlepiej sprawdzić konkretny sklep przez stronę internetową sainsburys.co.uk.

Godziny otwarcia Waitrose & Partners w Wielkanoc 2022

Większość sklepów Waitrose & Partners będzie otwarta w Wielki Piątek i w Poniedziałek Wielkanocny w godzinach 8-20. Niektóre sklepy Little Waitrose mogą być otwarte od 6 do 24. W Wielką Sobotę sklepy powinny być czynne w normalnych godzinach. Natomiast w Niedzielę Wielkanocną w Anglii i Walii markety Waitrose będą zamknięte, jednak sklepy Shell i Welcome Break powinny być czynne normalnie.

Sieć podkreśla jednak, że godziny otwarcia poszczególnych sklepów mogą różnić się nieznacznie między sobą, dlatego przed pójściem na zakupy najlepiej sprawdzić konkretny sklep przez stronę internetową waitrose.com.