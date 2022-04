„Wielkanoc uczy, że zza ciemności wyłania się światło” - Boris Johnson nie zapomniał w przesłaniu wielkanocnym o Ukraińcach

Fot. Twitter

W wielkanocnym przesłaniu Borisa Johnsona do narodu nie zabrakło odniesień do wojny w Ukrainie i ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Premier zwrócił się do Ukraińców w ich własnym języku i, cytując psalm, przypomniał istotę Wielkanocy, gdzie „zza ciemności zawsze wyłania się światło”.

„Dla Ukraińców Chrystusowe przesłanie nadziei, triumf życia nad śmiercią, dobra nad złem, będzie zapewne rozbrzmiewać w tym roku mocniej niż dla kogokolwiek innego. (…) Wielkanoc uczy nas, że zza ciemności zawsze wyłania się światło, a zza cierpienia - odkupienie – powiedział Boris Johnson w specjalnym wielkanocnym przesłaniu do narodu i do dotkniętych wojną Ukraińców. I dodał: - Bądźcie silni i miejcie odwagę w sercu, wszyscy, którzy ufacie Panu. Jednocześnie premier Wielkiej Brytanii zamieścił na Twitterze relację ze swojej wizyty w ukraińskiej katedrze w Londynie.

Przesłanie wielkanocne księcia Karola

Ze specjalnym przesłaniem wielkanocnym zwrócił się także do Brytyjczyków książę Karol, który niejako przejął tym samym obowiązki w tym względzie królowej Elżbiety II. Następca tronu, choć nie wymienił nazwy Ukrainy w sposób dosłowny, to wyraźnie nawiązał do wojny we wschodniej części Europy. - Jednak pośród całego smutku i okrucieństwa, głęboko poruszający był widok tak wielu ludzi gotowych otworzyć swoje domy dla potrzebujących i ofiarować swój czas i środki, aby pomóc tym, którzy stoją w obliczu tak niszczącego duszę smutku i trudności - zaznaczył książę Karol.

Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Przesłanie wielkanocne Arcybiskupa Canterbury

Ze specjalnym przesłaniem wystąpił też Arcybiskup Canterbury Justin Welby i także on nawiązał w nim do wojny w Ukrainie. - Dla Ukraińców to koniec świata, jaki znali. Teraz budzą ich odgłosy wojny i przyprawiająca o mdłości rzeczywistość terroru. Budzą się w śmiertelnym strachu. To najwyższy czas, by Rosjanie zawiesili broń, wycofali się i zobowiązali do rozmów. To czas na rozważenie możliwości pokoju, a nie na to, co Bismarck nazywał krwią i żelazem. Niech Chrystus zwycięży. Niech mrok wojny zostanie wygnany – powiedział arcybiskup.