Brytyjczycy zwracają się przeciwko Brexitowi: Od 2016 roku wyniki sondaży YouGov uległy całkowitemu odwróceniu

Ważna informacja dla Polaków w UK: W tym tygodniu rusza oficjalna rejestracja dotycząca statusu osoby osiedlonej (settled status) W sobotę 30 marca zgodnie z planem rusza ogólnokrajowa – już oficjalna a nie pilotażowa – rejestracja dotycząca statusu osoby osiedlonej (settled status), dzięki której imigranci z UE będą mogli zabezpieczyć...

List Theresy May do Tuska: "UK wnosi o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca 2019 roku" Rząd opublikował treść listu, napisanego dziś przez Theresę May do Donalda Tuska. W liście premier Wielkiej Brytanii poprosiła o krótkie wydłużenie art. 50, czyli o opóźnienie Brexitu do końca czerwca...

Brexit: Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt, żeby dokończyć umowę wyjścia z Unii Europejskiej! Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk zdecydował o zwołaniu nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej po tym jak otrzymał informacje o postępach w negocjacjach.

Dymisja Theresy May? Zobacz, jak i kiedy może do niej dojść Wielu konserwatystów sygnalizuje, że potrzebna jest zmiana na stanowisku premiera UK. Mimo iż w niedzielę przedstawiciele partii rządzącej zaprzeczali planom zastąpienia Theresy May, ministrowie coraz...

"Twardy Brexit" STAŁ SIĘ FAKTEM - znamy wyniki głosowania! W drugim czytaniu projekt ustawy upoważniającej Theresę May do uruchomienia Artykułu 50 został poparty przez posłów Izby Gmin, niższej izby brytyjskiego parlamentu. To historyczny moment - do Brexitu coraz...

Chaos wśród brytyjskich negocjatorów! Theresa May musi określić, czego oczekuje od Brexitu, twierdzi Michel Barnier Główny negocjator ze strony Unii Europejskiej, Michel Barnier wezwał Theresę May do określenia celów jakie chce osiągnąć Theresa May po Brexicie.

Theresa May z ostatnią wizytą w Brukseli przed kluczowym szczytem UE. Spróbuje jeszcze przeforsować poprawki do umowy wyjścia? Dziś pod wieczór Theresa May uda się do Brukseli, żeby po raz ostatni spotkać się z przedstawicielami UE przed kluczowym dla Brexitu szczytem 27 państw Wspólnoty, na którym ma zostać zaakceptowana umowa...

Echa konferencji w Davos: Brexit byłby dramatem Światowe Forum Ekonomiczne w Davos zdominowały w tym roku najbardziej palące problemy polityczne Europy – kryzys imigracyjny i groźba Brexitu. Europejscy politycy nie kryli zaniepokojenia – wyjście Wielkiej...