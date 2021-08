Wielka Brytania wprowadza innowacyjną terapię Covid-19! Na czym będzie polegała?

To pierwszy tego typu sposób leczenia zakażenia koronawirusem

Fot. Getty

Wielka Brytania wprowadzi „pierwsze tego typu” leczenie Covid-19, polegające na zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych. Innowacyjna terapia została zatwierdzona przez agencję Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

Wielka Brytania daje zielone światło na leczenie Covid-19 przy pomocy innowacyjnej terapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Ta celowana terapia, dzięki wysokiej swoistości, zwiększa szanse na opanowanie procesu chorobowego i ma szanse powstrzymać koronawirusy przed uzyskaniem dostępu do komórek układu oddechowego. - Obecnie pracujemy w szybkim tempie z NHS i doświadczonymi klinicystami, aby upewnić się, że to leczenie może zostać wdrożone u pacjentów korzystających z publicznej służby zdrowia tak szybko, jak to możliwe – zaznaczył minister zdrowia Sajid Javid.

Kolejna fala Covid-19 w UK

Zapowiedź dotycząca wdrożenia innowacyjnej metody leczenia Covid-19 to dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że koronawirus znów w błyskawicznym tempie rozprzestrzenia się po Wyspach, przynosząc ok. 30 000 nowych zakażeń dziennie. Statystki pokazują także, że w tygodniu poprzedzającym 14 sierpnia na Covid-19 chorowała 1 na 80 osób w Anglii, a to blisko 700 000 ludzi.

The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zaakceptowała właśnie Ronapreve jako pierwszy produkt złożony z przeciwciał monoklonalnych, wskazany do stosowania w zapobieganiu i leczeniu ostrego zakażenia COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Preparat opracowany przez Regeneron/Roche może zostać wstrzyknięty lub podany w formie wlewu. - To fantastyczna wiadomość od niezależnego regulatora leków, która oznacza, że Wielka Brytania zatwierdziła swój pierwszy środek terapeutyczny opracowany specjalnie w celu leczenia COVID-19 – dodał Sajid Javid.