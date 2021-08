Dojazd dziecka do szkoły w Wielkiej Brytanii - kto może starać się o bezpłatny transport?

Darmowy dojazd do szkoły - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Jeśli mieszkasz dalej niż dwie mile od szkoły, twoje dziecko jest niepełnosprawne lub pochodzi z rodziny o niskich dochodach, nie musisz płacić za przejazd. W jaki sposób i kto może starać się o bezpłatny transport do szkoły?

Zgonie z obowiązującym w UK prawem każdy, kto musi przebyć dwie mile lub więcej, aby dostać się do szkoły, w której się uczy, nie powinien płacić za transport, który mu to umożliwia. Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 16 lat mogą bezpłatnie podróżować do szkoły, o ile uczęszczają to placówki, która jest położona w najbliższej odległości od ich miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci poniżej ośmiu lat dystans wynosi co najmniej dwie mile, w przypadku dzieci starszych - trzy mile. Nieco inne przepisy obowiązują w Londynie, gdzie transport dzieci poniżej 16. roku życia pozostaje bezpłatny w każdym przypadku.

Darmowy dojazd do szkoły - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Każdy lokalny council jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpłatnego transportu tego rodzaju, a szczegółowe informacje w związku z tym znajdziecie na oficjalnych stronach rządowych: https://www.gov.uk/find-local-council.

Co więcej - jeśli twoje dziecko ma ponad 16 lat i kontynuuje edukację lokalny council może być w stanie pomóc w pokryciu kosztów transportu. Każda rada ma własną politykę w tym zakresie.

Ale to jeszcze nie wszystko! Rodzice, którzy są beneficjentami Working Tax Credit lub rodzice dzieci, które otrzymują darmowe posiłki w szkole, mogą liczyć na bezpłatny transport szkolny do 15 mil. Muszą spełniać następujące warunki:

są w wieku od 8 do 11 lat, a szkoła jest oddalona o co najmniej 2 mile

są w wieku od 11 do 16 lat i szkoła oddalona od 2 do 6 mil – o ile nie ma trzech lub więcej odpowiednich szkół bliżej domu

są w wieku od 11 do 16 lat i szkoła oddalona od 2 do 15 mil - jeśli jest to najbliższa szkoła preferowana ze względu na religię lub światopogląd

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością (SEND)

Twoje dziecko ma prawo do bezpłatnego transportu do szkoły, jeśli nie może dojść do szkoły pieszo z powodu SEND lub problemów z poruszaniem się. W tym przypadku odległość od szkoły nie ma żadnego znaczenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnego transportu szkolnego dla dzieci z SEND można uzyskać w lokalnym councilu (link: https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen).

Brak bezpiecznej trasy do szkoły

Dzieci w wieku od 5 do 16 lat muszą mieć bezpłatny transport, jeśli uczęszczają do najbliższej szkoły i nie da się do niej dostać w bezpieczny sposób pieszo. W tym przypadku odległość od szkoły nie ma żadnego znaczenia. Jeśli twoim zdaniem piesza trasa nie jest dla dziecka bezpieczna warto skontaktować się z lokalnymi władzami.

Po więcej szczegółów w związku z tym tematem odsyłamy na oficjalne strony rządowe: https://www.gov.uk/free-school-transport