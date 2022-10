Wielka Brytania w końcu stanie się krypto rajem?

Uregulowany rynek krypto oraz nowoczesne przepisy ściągną do Wielkiej Brytanii inwestorów oraz firmy z sektora krypto

Korzystne rozliczenia podatku od krypto mają zachęcić traderów do przenoszenia się do Wielkiej Brytanii

Bank of England stworzy centralną walutę cyfrową, która ma już nazwę Britcoin

Nowy premier, Rishi Sunak znany jako zwolennik kryptowalut, może uczynić z Wielkiej Brytanii globalne centrum technologii krypto i wprowadzić Britcoin. Już teraz Wyspy przyciągają inwestorów i traderów ze względu na istniejące regulacje i bardzo korzystne stawki krypto podatków, a sytuacja ma się jeszcze zmienić na lepsze.

Powołanie Sunaka na premiera może spowodować przyspieszenie prac nad wprowadzeniem nowych przepisów i procedur, które uczynią Wielką Brytanię bardziej atrakcyjną dla inwestorów krypto i przyciągną innowacyjne biznesy oraz traderów. Nowy premier w przeszłości już powołał wiele inicjatyw przyjaznych krypto. Zdaniem wielu może to być krok, który pozwoli Wyspom odbić się po kryzysie związanym z Brexitem.

Kryptowaluty w centrum zainteresowania premiera

Rishi Sunak, który obecnie jest najmłodszym od ponad 200 lat premierem Wielkiej Brytanii, jeszcze za czasów rządów Borisa Johnsona zaprezentował plany uczynienia z Wielkiej Brytanii globalnego centrum kryptowalut. Drogą do tego miało być między innymi wprowadzenie nowych przepisów oraz regulacji krypto, które usprawnią rynek i zapewnią bezpieczeństwo inwestorom. Jest to niezbędne dla rozwoju i innowacyjności wśród firm brytyjskich jak i dla przyciągnięcia inwestorów z zagranicy.

Będąc ministrem finansów Sunak zapowiadał dotacje na research w dziedzinie kryptowalut, pomoc dla innowacyjnych firm oraz uregulowanie przepisów podatkowych dotyczących rozliczeń krypto tak, aby Wielka Brytania była jeszcze bardziej konkurencyjna na tle innych krajów. Planował również dofinansowanie na rozwój sektora krypto.

Jego pomysłem było również wprowadzenie pierwszego narodowego NFT, o co poprosił mennicę królewską. NFT to inaczej niezamienny token i jest cyfrową postacią rzeczy lub obrazu opartą o technologię Blockchain. Każdy, pojedynczy NFT jest wyjątkowy i unikalny, nie jest w żaden sposób możliwy do skopiowania. Na dzień dzisiejszy, królewska mennica nadal pracuje nad projektem NFT.

Kiedy na rynek wejdzie Britcoin (nie mylić z Bitcoin!)?

W 2021 roku Sunak zaproponował wprowadzenie brytyjskiego CBDC, czyli cyfrowej waluty emitowanej przez bank centralny danego kraju. CBDS, to skrót od “Central bank digital currency" i jest rodzajem cyfrowej waluty, oficjalnie występującej w danym kraju. W domyśle waluta cyfrowa ma początkowo występować na równi z tradycyjnym pieniądzem w danym kraju, ale z czasem całkiem go zastąpić.

Waluta, która ma być emitowana przez Bank of England, zyskała roboczą nazwę “Britcoin” lub e-pound, a plany jej wprowadzenia przewidywały rok 2025. Zamiary wprowadzenia Britcoina spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony różnych środowisk, jednak niezaprzeczalnie byłby to duży krok w stronę zwiększenia innowacyjności w gospodarce brytyjskiej.

Jak obecnie są traktowane kryptowaluty w UK?

Wielka Brytania jako jeden z pierwszych krajów wprowadził regulacje dotyczące obrotu kryptowalutami i funkcjonowania giełd krypto. Niedawno w parlamencie brytyjskim głosowano nad uznaniem kryptowalut za jeden z instrumentów finansowych i poddanie go tym samym przepisom co inne instrumenty, w tym regulacjom FCA.

Projekt ten został przegłosowany i będą trwały prace nad jego wprowadzeniem. Pod względem podatkowym, zyski z handlu kryptowalutami są w Wielkiej Brytanii opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, a traderzy mogą wykorzystać wysoką kwotę wolną od tego podatku, zanim będą musieli zapłacić podatek od zysków z krypto. Kwota wolna od podatku dla zysków z kryptowalut wynosi ponad 12 tysięcy funtów, a rozliczenia podatkowe dla zysków z giełd, składa się raz do roku.

Krypto plany Sunaka pokrzyżowały zawirowania w rządzie Johnsona, a prace nad koniecznymi legislacjami odeszły na dalszy plan. Otrzymując stanowisko premiera, Sunak będzie miał większe możliwości realizacji strategii uczynienia z Wielkiej Brytanii kraju przyjaznego dla krypto technologii.

