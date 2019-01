Wielka Brytania nie będzie mogła zagwarantować emerytur Brytyjczykom mieszkającym w UE w razie Brexitu bez umowy

Brytyjczycy mieszkający w krajach Unii Europejskiej mogą mieć problem z emeryturami w razie Brexitu bez umowy. Rząd brytyjski nie daje gwarancji na ich coroczną podwyżkę.

Obecnie osoby uprawnione do pobierania brytyjskiej emerytury, które wyjechały z Wielkiej Brytanii, mogą liczyć na coroczną podwyżkę z uwagi na inflację. Jednak Ministerstwo Pracy i Emerytur przyznaje, że po Brexicie wyrównanie to może być niemożliwe. Wyrównania będą wypłacane w 2019 i 2020 roku, ale po tym terminie będą one uzależnione od tego, co zaproponuje Unia Europejska.

"Chcemy, aby te wyrównania były kontynuowane, ale po 2020 roku będzie to zależało od umów, które w tej sprawie zawrzemy z Unią Europejską i od tego, co ona nam zaproponuje".

W specjalnym przewodniku wydanym przez DWP, Ministerstwo zaleca wszystkim osobom pobierającym brytyjskie emerytury do sprawdzania, czy docierają do nich wypłaty w razie scenariusza no - deal.

"Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej i masz emeryturę, to musisz upewnić się, że firma, która ją wypłaca poczyniła stosowane plany tak, aby wypłata mogła być kontynuowana po opuszczeniu Unii Europejskiej" - czytamy w dokumencie.

Ministerstwo zaznacza, że, jeśli firma wypłacająca będzie chciała wprowadzić jakieś zmiany w sposobie wypłacania emerytur, to powinna się sama skontaktować z klientem. Prawie połowa żyjących za granicą Brytyjczyków nie jest uprawniona do otrzymywania wyrównań z tytułu inflacji. Są to między innymi osoby mieszkające w Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii czy RPA.