Z OSTATNIEJ CHWILI: 6 osób nie żyje po zderzeniu dwóch pociągów w Danii!

Fot. Twitter

Dziś nad ranem na duńskim moście Storebaelt, doszło do zderzenia dwóch pociągów. W wyniku katastrofy 6 osób straciło życie, a 16 zostało rannych.

Jak podała duńska policja, do katastrofy kolejowej doszło na 18-kilometrowym moście Storebaelt, łączącym wyspy Fionię i Zelandię (największą wyspę Danii ze stolicą Kopenhagą). Pociągiem podróżowały 134 osoby, w tym maszynista i dwóch członków personelu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do wypadku doszło po tym, jak w pociąg osobowy uderzyła plandeka z pociągu towarowego przewożącego piwo. Uderzenie spowodowało, że pociąg osobowy musiał zacząć gwałtownie hamować, natomiast plandeka oderwała się od pociągu towarowego prawdopodobnie na skutek silnego podmuchu wiatru.

Na skutek uderzenia aż 6 osób podróżujących pociągiem osobowym straciło życie, a 16, w różnym stanie, zostało przewiezionych do szpitala. Na moście Storebaelt nadal trwa akcja ratunkowa, ale utrudnia ją sztorm szalejący nad Morzem Bałtyckim i nad cieśniną Wielki Bełt.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr