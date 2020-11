Większość Brytyjczyków twierdzi, że zasiłki w UK są zbyt niskie. Poparcie dla podniesienia pomocy socjalnej jest najwyższe od 18 lat

Fot. Getty

Coraz więcej Brytyjczyków chce, by zasiłki były wyższe. Czy zmiana nastawienia nastąpiła w związku z pandemią, lockdownem i kryzysem na rynku zatrudnienia?

British Social Attitudes Survey (BSAS) co roku przeprowadza badania opinii Brytyjczyków na tematy społeczne, takie jak zasiłki i imigracja. Jak się okazuje, od kilku lat postawy Brytyjczyków dość znacząco łągodnieją. Co ciekawe, zmiana ta nie ma zbyt wiele wspólnego z pandemią i tegorocznym kryzysem, ponieważ została zaobserwowana już wcześniej. Aktualnie większość Brytyjczyków jest zdania, że świadczenia socjalne nie tylko są potrzebne, ale wręcz, że powinny być wyższe.

Czy zasiłki w UK powinny być wyższe?

W badaniu zapytano Brytyjczyków, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że brytyjskie „zasiłki są zbyt niskie i powodują problemy” osób w trudnej sytuacji życiowej. Jeszcze 5 lat temu ponad jedna czwarta badanych (28%) była zdania, że ludzie na benefitach „tak naprawdę nie zasługują na żadną pomoc”, a 33-47% miało przeciwną opinię. W tym roku większość badanych (ogółem ponad 50-55%, a w Szkocji aż 65%) odpowiedziała, że zgadza się z tym, że zasiłki są zbyt niskie, by realnie pomóc osobom potrzebującym. Wyraźna mniejszość (3-6%) badanych uważa, że świadczenia socjalne w UK są zbyt wysokie i zniechęcają ludzi do pracy, zachęcając do siedzenia w domu na benefitach. Mniej więcej co trzecia osoba (nieco ponad 30%) jest zdania, że nie należy wprowadzać żadnych zmian do systemu zasiłków w UK.

Najniższe poparcie dla systemu zasiłków odnotowano w 2010 roku, natomiast tak wysoki poziom poparcia dla benefitów odnotowano niecałe 20 lat temu, w roku 2002, gdy opublikowano raport na podobny temat. „Dramatyczne złagodzenie nastawienia do opieki społecznej w ostatnich latach zdecydowanie sugeruje, że opinia publiczna może również żywić sympatię wobec zwiększenia świadczeń socjalnych dla osób, które straciły pracę z powodu pandemii - zwłaszcza jeśli nastąpi znaczny wzrost poziomu bezrobocia” - powiedziała dziennikowi „The Guardian” Gillian Wcześniej, dyrektor BSAS.