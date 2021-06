Wiek uprawniający do kupowania papierosów w UK może zostać podniesiony do 21 lat

Ogólnopartyjną Grupę Parlamentarną ds. Palenia i Zdrowia ruszyła z inicjatywą, aby podnieść wiek uprawniający do kupowania papierosów w Wielkiej Brytanii z 18 do 21 lat. Ma to być sposób na walkę z "epidemią palenia" wśród młodzieży.

Jak szacuje All Party Parliamentary Group on Smoking and Health od zeszłego roku do chwili obecnej z powodu palenia papierosów zginęło więcej osób w UK, niż z powodu pandemii koronawirusa. Brytyjscy posłowie reprezentujący liczne partie polityczne podjęli konkretne działania w tej sprawie. Zarekomendowali oni wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych. Regulacje te mają sprawić, że mniejsza liczba młodych osób będzie wpadała w szpony niezdrowego nałogu.

Papierosy nie dla osiemnastolatków

Zalecenia wydane przez grupę parlamentarną, pod którymi podpisały się również liczne organizacje charytatywne i organizacje medyczne, obejmują również poprawkę zwaną "polluter pays" ("zanieczyszczający płaci"). Jej celem jest "przerzucenie" kosztów opieki zdrowotnej i społecznej ponoszone przez brytyjską służbę zdrowia na wielkie koncerny tytoniowe. Taki ruch ma również współgrać z założeniami inicjatywy Smoke Free 2030.

Posłowie podpisujący się pod tą inicjatywą wzywają również do ukierunkowanych inwestycji w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dla osób chcących rzucić palenie, szczególnie w tych regionach i tych społecznościach, gdzie nałóg wyrządza największe szkody.

Posłowie brytyjscy są za zwiększeniem wieku uprawniającego do kupna wyrobów tytoniowych

W przygotowanym przez All Party Parliamentary Group on Smoking and Health czytamy, że poparcie opinii publicznej dla tych zaleceń jest duże, a aż 76 proc. ankietowanych popiera ambicję rządu Borisa Johnsona dotyczącą całkowitego zakazu palenia na Wyspach, który miałby zacząć funkcjonować od 2030 roku. Podniesienie wieku sprzedaży znalazło poparcie wśród 63 procent.

"Producenci tytoniu osiągają ekstremalne zyski, sprzedając wysoce uzależniające, śmiercionośne produkty, podczas gdy rządowa kasa jest pusta z powodu Covid-19. Producenci mają pieniądze i to właśnie oni powinni zapłacić [...]" - komentował dla "Guardiana" przewodniczący komisji ogólnopartyjnej, Bob Blackman.