Czy dzieci muszą wykonywać testy dla podróżnych? Oto aktualne zasady w Polsce i w UK

Planujesz podróż z UK do Polski lub w drugą stronę?

Fot. Getty

W obecnych czasach podczas podróży zagranicznych trudno obyć się bez testów na COVID. W UK są one obowiązkowe, by wjechać do kraju, a w Polsce są konieczne, jeśli chcemy uniknąć lub skrócić kwarantannę. Wiadomo, że dorośli testy robić muszą. A jak jest testami dla podróżnych w przypadku dzieci?

Sezon wakacyjny powoli się zaczyna, a wraz z nim - wzmożone podróże Polaków między Wielką Brytanią a Polską. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, wiele osób planuje odwiedzić rodzinne strony właśnie w wakacje, gdy obostrzenia są nieco rozluźnione w stosunku do poprzednich miesięcy.

Podróżując do Polski z UK należy pamiętać o obowiązkowej kwarantannie oraz o tym, że zwolnić z niej może test wykonany po wylądowaniu na polskim lotnisku jeszcze przed odprawą celną. Z kolei wracając do UK podróżni z Polski (znajdującej się aktualnie na liście bursztynowej) muszą obecnie wykonać aż trzy testy - jeden przed podróżą, a dwa po przekroczeniu brytyjskiej granicy (2. i 8. dnia kwarantanny w UK). Czy wszystkie te testu muszą wykonywać również dzieci?

Podróż samolotem do UK. Czy testy dla dzieci są konieczne?

W przypadku podróży z Polski do Wielkiej Brytanii należy pamiętać, że mogą zachodzić różnice w szczegółowych zasadach między Anglią, Walią, Szkocją i Irlandią Północną. Mimo że wszystkie cztery części Zjednoczonego Królestwa przyjęły system sygnalizacji świetlnej, zachodzą niewielkie różnice jeśli chodzi o testy na COVID-19 dla dzieci.

We wszystkich czterech częściach UK z testu przed przekroczeniem brytyjskiej granicy są zwolnione dzieci w wieku poniżej 11 lat. Z kolei w przypadku testów po przekroczeniu granicy UK pojawiają się drobne rozbieżności. W Anglii z testów 2. i 8. dnia kwarantanny zwolnione są dzieci poniżej 4. roku życia. W Walii i Irlandii Północnej zwolnienie obejmuje dzieci poniżej 5. roku życia. Natomiast na oficjalnych stronach rządowych Szkocji nie ma informacji na temat dolnej granicy wieku w kwestii wykonywania testów 2. i 8. dnia kwarantanny wjazdowej.

Najważniejsze zasady podróży zagranicznych. Powrót do UK - testy i kwarantanna

Podróż samolotem do Polski. Czy testy dla dzieci są konieczne?

Aktualnie w Polsce podróżnych z UK obowiązuje kwarantanna wjazdowa. Kwarantannę można skrócić, wykonując test już po przekroczeniu polskiej granicy - nie później jednak niż 48 godzin od wjazdu do PL. Ponadto, z kwarantanny można zostać od razu zwolnionym, jeśli test wykona się już po wylądowaniu na polskim lotnisku - ale jeszcze przed przejściem odprawy celnej. Gdy pokażemy funkcjonariuszom Straży Granicznej negatywny wynik testu przy odprawie, nie zostaniemy w ogóle zgłoszeni do Sanepidu.

Czy w Polsce dzieci również muszą wykonywać testy, by uniknąć kwarantanny lub ją skrócić? W ministerialnym dokumencie„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”oraz zmianach opublikowanych do 7 czerwca włącznie, na temat ograniczeń dla podróżnych, nie podano dolnej granicy wieku, jeśli chodzi o zasady wykonywania testów w celu zwolnienia z kwarantanny. W rozporządzeniu nie widnieje także informacja o tym, że obowiązek kwarantanny jest zależny od wieku.

Przedstawione powyżej aktualne informacje zaczerpnięte zostały ze stron rządowych. Informacje te dotyczą wyłącznie podróży bezpośrednich między UK a Polską - czyli podróży samolotami. Podróżując samochodem między Wielką Brytanią a Polską należy zapoznać się dodatkowo z informacjami o zasadach panujących w danej chwili w każdym kraju, przez który będziemy przejeżdżać.