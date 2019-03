Więcej Polaków wraca z Wielkiej Brytanii niż do niej wyjeżdża. Do jakich województw w Polsce najchętniej wracają rodacy?

Portal Bankier.pl ogłosił konkurs adresowany do Polaków, którego tematem przewodnim jest powrót z emigracji. Organizatorom zależy, aby jego uczestnicy podzielili się swoimi opiniami w tej kwestii. Do...

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął realne przygotowania do opuszczenia Unii Europejskiej bez podpisania umowy wyjścia. Do końca września Downing Street opublikuje ponad 80 dokumentów z poradami dla przedsiębiorców...

Najnowszy raport London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) pokazuje, że odcięcie się od pomocy pracowników z UE po Brexicie doprowadzi do zmniejszenia produkcji w gospodarce o 7 miliardów funtów i...

Co by się stało, gdyby Polacy wrócili z Wielkiej Brytanii do Polski?

Dane polskiego urzędu statystycznego wskazują, że z Polski do Wielkiej Brytanii wyjechało ponad 2 mln Polaków. Co by było, gdyby osoby te zdecydowały się na powrót do Polski?