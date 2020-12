Zakochany Szkot przepłynął Morze Irlandzkie na skuterze, aby zobaczyć się z dziewczyną

Zakochany po uszy 28-latek złamał restrykcje związane z pandemią i dostał się ze Szkocji na Wyspę Man, aby zobaczyć się ze swoją dziewczyną. "Kosztowało" go to 4 tygodnie w więzieniu i grzywnę w wysokości 10 tysięcy funtów.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC 28-letniego Szkot Dale McLaughlan został skazany za złamanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Mężczyzny, najwidoczniej zakochany po uszy w swojej dziewczynie, postanowił przepłynąć Morze Irlandzkie, aby dostać się z południowo-zachodniego wybrzeża Szkocji na Wyspę Man. Aby tego dokonać dzień wcześniej kupił... skuter.

Zakochany po uszy mężczyzna łamie obostrzenia, aby zobaczyć się z ukochaną

Mężczyzna nie miał żadnego doświadczenia z tego typu zabawkami, ale najwidoczniej uznał, że jest to najlepszy sposób na szybkie i sprawnie dostanie się do miasta Douglas, będące stolicą Wyspy Man. Zasadniczo pokonanie około 40 kilometrowej trasy powinno mu zająć kilkadziesiąt minut. Jednak w związku z tym, że pogada na morzu nie była sprzyjająca, a McLaughlan nie miał żadnego, podkreślmy - absolutnie żadnego (przypomnijmy - kupił skuter zaledwie dzień wcześniej!) doświadczenia w tej materii to pokonanie tego dystansu zajęło mu prawie pięć godzin. Dodajmy, że tyle czasu potrzebował, aby dopłynąć do brzegu. Dojście do domu, w którym mieszkała dziewczyna wiązało się z przejściem aż 20 kilometrów. I to pieszo!

Cel - dotarcie do ukochanej - udało mu się zrealizować, ale zapłacił przy tym słoną cenę. W miniony poniedziałek 28-letnie romantyk został zatrzymany przez lokalne służby. Za złamanie obowiązujących na Wyspie Man restrykcji został skazany na cztery tygodnie pozbawienia wolności oraz grzywnę sięgającą 10 tysięcy funtów.

Za swój "wyczyn" musiał zapłacić 10 tysięcy funtów i wylądował w więzieniu

Dodajmy, że Wyspa Man będąca dependencją UK jest obecnie zamknięta dla wszystkich zwiedzających, a osoby, które nie mieszkają tu na stałe muszą uzyskać specjalne pozwolenie. Dale McLaughlan go nie miał. Wyrok w jego sprawie wydał Christopher Arrowsmith, który skazują zakochanego zwracał uwagę, że podjął on "celową i przemyślaną próbę ominięcia" ograniczeń granicznych, potencjalnie narażając lokalną społeczność. Co więcej, jego postępowanie narażało także. Obrońca McLaughlana w sądzie wskazywał na fakt, iż z powodu niemożności zobaczenia się ze swoją partnerką mężczyzna cierpi na depresję.

Warto w tym miejscu dodać, że na Wyspie Man jedynie cztery osoby są obecnie chore na Covid-19. Wyspa liczy około 85 tysięcy mieszkańców.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!