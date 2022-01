West Midlands: Tragiczna śmierć 14-letniej Polki w Sylwestra - potrącił ją kierowca pod wpływem narkotyków

Fot: West Midlands Police/Getty Images

Tragiczna śmierć 14-latki z Polski - nasza rodaczka została śmiertelnie potrącona przez kierowcę znajdującego się pod wpływem narkotyków. Dziewczyna szła na sylwestrową prywatkę.

Do tych zdarzeń doszło w minionego Sylwestra, w piątek 31 stycznia 2021 roku, o godzinie 16:45. Miało ono miejsce w mieście Rowley Regis, zlokalizowanym 11 km na zachód od Birmingham (hrabstwo West Midlands). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez West Midlands Police do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło niedaleko stacji kolejowej w Sandwell. Zgon dziewczyny został ogłoszony na miejscu, około 45 minut później, przez ratowników medycznych, którzy próbowali ratować jej życie.

Tragiczna śmierć Polki w Sylwestra

Jak doszło do tej tragedii i co się stało? Jak wynika z medialnych doniesień, 14-letnia Polka tego dnia miała udać się na sylwestrową prywatkę do swoich znajomych. Najpierw jednak spotkała się ze swoją mamą, którą po drodze odwiedziła w jej miejscu pracy. Od 41-letniej kobiety otrzymała jeszcze trochę pieniędzy. Obie Polki wymieniły również życzenia noworoczne. To był ostatni raz, gdy matka widziała swoją córkę żywą. Wiemy również, że tu przed wypadkiem 14-latka rozmawiała ze swoim znajomym. Przez telefon słyszał on najpierw potężny huk, a potem wołanie o pomoc.

Sprawca wypadku, kierowca szarego Mercedesa, zatrzymał się na miejscu zdarzenia. Po tym, jak został aresztowany przez policje okazało się, że znajduje się pod wpływem narkotyków. 39-latek został jednak zwolniony i na czas śledztwa nie będzie przebywał w areszcie.

Dziewczyna zmarła na miejscu, a sprawca wsiadł za kółko pod wpływem narkotyków

"Nasze święta były cudowne, córka zawsze uwielbiała ten czas i Nowy Rok, co jeszcze to wszystko utrudnia. Mam złamane serce. Była moim całym światem. Była najjaśniejszą gwiazdą w naszym życiu. Dlaczego świat jest tak okrutny? Moja córka na to nie zasłużyła. My też nie. Nie mogę sobie wyobrazić dalszego życia bez niej" - komentowała na łamach brytyjskich mediów, a konkretnie tabloidu "The Sun", matka zmarłej tragicznie 14-latki.

Dochodzenie w tej sprawie pozostaje w toku. Śledztwo wciąż znajduje się na wczesnym etapie. Lokalna policja wystosowała prośbĘ, aby ludzie wstrzymali się ze spekulacjami na temat tego, co się stało. "To naprawdę straszne rozpoczęcie nowego roku. Całym sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi dziewczyny" - komentowała sierżant Julie Lyman z West Midlands Police. Jednocześnie prosi wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt z policją.