Weekendowa wyprzedaż w Ryanair. 300 000 biletów o 20% taniej

Ryanair ogłosił kolejną szybką promocję na bilety lotnicze. W wyprzedaży wystawiono 300 000 miejsc, których ceny obniżono o 20 proc. Jakie trasy PL-UK są dostępne w ofercie?

W ostatnim czasie Ryanair nie szczędzi coraz to nowych promocji. Tym razem weekendowa wyprzedaż dotyczy aż 300 tys. biletów, które przeceniono o 20 proc. Promocja trwa jedynie do niedzieli maja 2022 do północy i dotyczy lotów w terminach między 6 maja a 30 czerwca 2022.

Dostępność biletów na poszczególnych trasach w promocyjnych cenach jest zależna od dostępności, czyli jak zwykle - kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli więc jesteście zdecydowani na podróż i myśleliście już o niej wcześniej, warto rozważyć promocję.

Promocja biletów Ryanair na loty PL-UK (ale nie tylko)

W weekendowej wyprzedaży Ryanair wystawiono wiele tras obejmujących wiele krajów, również bardzo atrakcyjnych turystycznie, jak Hiszpania, Portugalia czy Grecja. Nie zabrakło też oczywiście lotów między Polską a Wielką Brytanią.

W promocyjnych cenach można kupować bilety na połączenia PL-UK obejmujące Londyn, Birmingham, Szczecin, Gdańsk, Warszawę, Rzeszów, East Midlands i inne porty. Ceny w jedną stronę zaczynają się od 10,99 GBP - według zasad promocji, są obniżone o 20 proc. od cen standardowych.

W weekendowej wyprzedaży Ryanair promocją zostały objęte następujące trasy między Polską a Wielką Brytanią:

z/do Londyn Stansted:

Szczecin

Rzeszów

Wrocław

Łódź

z/do Londyn Luton:

Bydgoszcz

Lublin

Rzeszów

z/do Birmingham

Gdańsk

Warszawa Modlin

Bydgoszcz

z/do Bournemouth

Wrocław

Kraków

z/do Bristol

Warszawa Modlin

Poznań

Kraków

Wrocław

Rzeszów

Gdańsk

z/do East Midlands

Kraków

Rzeszów

Wrocław

z/do Edynburg

Warszawa Modlin

Poznań

Wrocław

Kraków

z/do Glasgow

Kraków

Wrocław

z/do Leeds Bradford

Kraków

z/do Liverpool

Warszawa Modlin

Wrocław

z/do Manchester

Kraków

Rzeszów

Gdańsk

Warszawa Modlin

Wrocław

Szczegóły promocji można znaleźć na stronie przewoźnika: ryanair.com.