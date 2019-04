Według naukowców brodaci faceci są brudniejsi, niż... psy!

W męskiej brodzie znajduje się więcej zarazków, niż w futrze psa - wynika z badań przeprowadzonych przez szwajcarskich naukowców.

Trudno w dzisiejszych czasach znaleźć mężczyznę modnego pozbawionego zarostu - brody wróciły do mody na dobre i na masową skalę. Jak się jednak okazuje faceci umieją zapuścić twarzowy zarost, ale znacznie gorzej idzie im dbanie o podstawy higieny.

Jak ustalili naukowcy z Hirslanden Clinic przeciętnie na brodzie mężczyzny znajduje się więcej zarazków, niż w... futrze psa! Szwajcarscy badacze pobrali wymazy z bród 18 mężczyzn znajdujących się w wieku od 18 do 76 lat lat i w każdej z nich odkryto obecność bakterii. W siedmiu przypadkach odnotowany tak wysokie stężenie drobnoustrojów, że zagrażało one zdrowiu posiadacza brody!

A co w przypadku psiaków? Badanie, którego pierwotnym celem było ustalenie na ile higieniczne jest badanie sympatycznych czworonogów za pomocą tych samych urządzeń MRI, co ludzi, wykazało, że wysoka liczba bakterii została odnotowana w przypadku 23 na 30 psów. W pozostałych siedmiu przypadkach mamy do czynienia z umiarkowanymi poziomi bakterii.

- Nasze badania pokazują, że brodaci mężczyźni mają znacznie większe ilości drobnoustrojów z większą ilością chorobotwórczych patogenów, niż psy - komentował profesor Andreas Gutzeit z kliniki Hirslanden dla "The Mail on Sunday". - Na podstawie tych ustaleń psy można uznać za czystsze w porównaniu z brodatymi mężczyznami - kończy Gutzeit.

Na obronę wszystkich brodaczy warto dodać, że męskie brody ze swojej natury są znacznie bardziej trudne w utrzymaniu, niż futro jakichkolwiek psów. Są szorstkie i bardziej kręcone, znacznie łatwiej może się w nie zaplątać coś brudnego, a poza tym znajdują się tuż przy ustach i nozdrzach, a więc pierwszorzędnych siedliskach bakterii.