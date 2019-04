Rewolucja w UK: Już wkrótce zakazane zostanie nagłe wypowiedzenie najmu. Lokatorzy będą lepiej chronieni

Fot. Getty

Rząd przychylił się do apeli obrońców lokatorów i zapowiedział, że już wkrótce zakazane zostanie nagłe wypowiedzenie najmu. Dotychczas landlordzi mieli prawo do eksmitowania rodziny w krótkim czasie – często nie podając nawet przyczyny takiej decyzji.

Rząd Theresy May postawił na większą ochronę lokatorów prywatnie wynajmowanych nieruchomości. Obecnie landlordzi mają prawo odzyskać swoją własność w krótkim terminie, bez podawania dokładnej przyczyny wypowiedzenia umowy najmu. Ale już wkrótce wypowiedzenie najmu nie tylko nie będzie mogło nastąpić w terminie krótszym niż 8 tygodni, ale też będzie ono musiało być stosownie uzasadnione.

Do zmiany prawa dotyczącego eksmisji odniosła się w niedzielnym wywiadzie sama premier Theresa May. - Każdy, kto wynajmuje mieszkanie od prywatnego właściciela, ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu, pozostając zakorzenionym w swojej społeczności i mogąc śmiało planować przyszłość. Jednak miliony odpowiedzialnych lokatorów mogą wciąż być wyrzucane z domów przez landlordów dzięki krótkiemu okresowi wypowiedzenia i zazwyczaj prawie bez żadnego uzasadnienia. To jest złe, dlatego dziś przystępujemy do działania, by zapobiec tym nieuczciwym eksmisjom – powiedziała May.

Premier zaznaczyła dodatkowo, że landlordzi wciąż będą mieli prawo odzyskać swoją nieruchomość, ponieważ takie jest święte prawo własności, ale że teraz będą to mogli zrobić z większym poszanowaniem praw osób wynajmujących nieruchomość. - Właściciele nadal będą mogli zakończyć najem, jeśli mają ku temu uzasadnione powody, ale nie będą oni już mogli niespodziewanie eksmitować rodzin z wyprzedzeniem wynoszącym zaledwie osiem tygodni. Ten ważny krok nie tylko ochorni najemców przed nieetycznym zachowaniem [landlordów], ale też zapewni im długoterminową pewność i spokój ducha, na jakie zasługują – podkreśliła premier.

