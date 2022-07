Wczorajsze upały stopiły asfalt na pasie startowym lotniska Luton - konieczne było wstrzymanie lotów

W wyniku wczorajszych upałów, pas startowy na lotnisku w Luton został uszkodzony. Z tego powodu konieczne było wstrzymanie przylotów i odlotów. Po około trzech godzinach udało się przywrócić do pełnej sprawności uszkodzony pas.

Według oficjalnych danych Met Office w dniu wczorajszym w poniedziałek 18 lipca 2022 roku, w godzinach popołudniowych, między 14 a 16, temperatura w Luton sięgnęła 35 stopni Celsjusza. Z powodu gorąca doszło do uszkodzenia niewielkiego fragmentu jednego z pasów startowych w porcie lotniczym London-Luton. Według danych FlightRadar24 w poniedziałek po południu około 14 lotów z powodu lądowania w Luton zostało przekierowanych na inne lotniska, w tym do Gatwick i na Stansted.

Loty do wielu wakacyjnych destynacji, w tym do Grecji i Hiszpanii, były opóźnione, a przyloty z kilku europejskich lotnisk zaliczyły opóźnienie sięgającego do 4 godzin. W sumie aż 14 połączeń realizowanych przez Wizz Air (w tym do Dubrownika i na Teneryfę) oraz 16 lotów liniami EasyJet "ucierpiało" w wyniku upałów w UK. Jak podają media, jeśli chodzi o loty z Polski i do Polski, to opóźnione zostały przyloty z Poznania i Warszawy.

Gorąc sparaliżował ruch lotniczy

"Wskutek dzisiejszych wysokich temperaturach zidentyfikowano defekt powierzchni na pasie startowym. Inżynierowie zostali natychmiast wezwani na miejsce i prace naprawcze są obecnie w toku, aby wznowić operacje tak szybko, jak to możliwe. Chcielibyśmy przeprosić za spowodowane niedogodności" - jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez rzecznika lotniska.

Przypomnijmy, zarówno wczoraj, jak i dziś, w Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy, czerwony, poziom alertu pogodowego wynikający z ekstremalnie wysokich temperatur. Dziś słupki rtęci w UK mogą pokazać nawet do 40 stopni Celsjusza. Z kolei wczoraj, temperatury sięgnęły 37 stopni.

Na lotnisku w Luton upały opoźniły kilkanaście lotów, w tym - z Polski

London Luton Airport to międzynarodowe lotnisko położone koło Luton, zlokalizowane około 50 km na północ od centrum Londynu. Jest czwartym (pod względem liczby przewiezionych pasażerów) portem lotniczym obsługującym aglomerację londyńską. W 2018 przez lotnisko przewinęło się ponad 16,5 mln pasażerów, co było rekordem dla tego lotniska. Luton uchodzi za piąte najbardziej ruchliwe lotnisko w Wielkiej Brytanii. LTN służy jako baza dla EasyJet, TUI Airways, Ryanair i Wizz Air, a wcześniej służyło jako baza dla Monarch Airlines.

