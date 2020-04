Wciąż brakuje drożdży w sklepach? SPRAWDŹ czym zastąpisz je w swojej kuchni!

Nie tylko w UK, nie tylko w Polsce, ze sklepowych półek w zastraszającym tempie zniknęły drożdże. Na pniu wykupiono składnik, bez którego robienie domowych wypieków, pieczywa czy pizzy jest niemożliwe. Czy(m) można zastąpić drożdże w kuchni?

Domowa kuchnia bez drożdży? Tak, to jest możliwe! Czym da się i w jaki sposób należy zastąpić zwyczajne, spożywcze drożdże, które w czasie pandemii dosłownie wymiotło z marketów nie tylko w UK - zobaczcie sami!

Czym zastąpić drożdże w chlebie?

Brak drożdży może szczególnie doskwierać tym, którzy w domowych warunkach wypiekają chleb. Niektórzy w ten sposób unikają wychodzenia na zewnątrz w obecnych warunkach, inni od wyrobów lokalnych piekarni wolą to, co przygotują sami. Przy wypieku domowego pieczywa, jako zamiennika można użyć bez problemu zakwasu, czyli tradycyjnego składniku do pieczenia chleba.

Czym jest zakwas chlebowy? To rodzaj ciasta chlebowego, źródło kultur bakteryjnych i drożdżowych w żytnim lub mieszanym pszenno-żytnim cieście chlebowym. Aby go przygotować konieczne jest przeprowadzenie procesu fermentacyjnego nadającego wypiekowi odpowiedni smak i aromat.

Co jest do niego potrzebne? W zasadzie tylko mąka (najlepiej żytnia) i woda!

Czym zastąpić drożdże w pizzy?

Niestety, tu sprawa jest nieco trudniejsza. Zasadniczo, zrobienie takiej tradycyjnej pizzy bez drożdży jest niemożliwe. Zamiast tego można spróbować użyć proszku do pieczenia, albo użyć podpłomyka. Być może włoscy koneserzy za takie świętokradztwo się obrażą, ale warunki są, jakie są.

Czy zastąpić drożdże w ciastach i ciasteczkach?

W tym wypadku wszystko zależy od przepisu. Niekiedy, jako składnika spulchniającego zamiast drożdży można użyć np. sody oczyszczonej (placki smażone na patelni). W innych przypadkach lepiej sprawdzi się proszek do pieczenia (ciasta). Niestety, w przypadku drożdżówek i ciasta drożdżowego, jak ich sama nazwa wskazuje, bez drożdży nic nie upichcimy.

Jest jeszcze jedna alternatywa!

Drożdże suche albo tzw. drożdże piekarskie, drożdże instant - to znakomity zamiennik normalnych drożdży i świetnie spisze się w kuchni cierpiącej na niedobory koronawirusowe. Ten rodzaj drożdży jest znacznie ekonomiczniejszy w użyciu, bo już mniejsza ilość(7-9g na 1kg mąki) odpowiednio spulchni wypiek. Ich stabilność i moc pozwala przyspieszyć proces fermentacji, dzięki czemu czas wyrośnięcia ciast się skraca.