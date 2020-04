„Prawo do pożegnania” bliskich umierających na COVID-19 zostało wprowadzone w UK - ogłosił minister zdrowia

Fot. Getty

Tam gdzie to możliwe, rodzina otrzyma prawo do zobaczenia się z bliskimi przebywającymi w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem - informuje brytyjskie ministerstwo zdrowia. „Prawo do pożegnania” zostało ogłoszone po tragicznej śmierci 13-letniego chłopca, który umierał samotnie w szpitalu, ponieważ rodzina nie miała prawa odwiedzić go nawet w ostatnich chwilach życia.

Minister zdrowia Matt Hancock ogłosił nowe „prawo do pożegnania”, przyznając, że rozpłakał się po śmierci 13-letniego chłopca, którego rodzinie nie wolno było zobaczyć się z chorym na COVID-19 dzieckiem nawet w ostatnich chwilach jego życia. Coraz częściej pojawiają się też doniesienia o starszych osobach, umierających w domach opieki wśród obcych sobie ludzi, ponieważ ich bliscy nie mieli jak dotąd prawa do odwiedzin z powodu pandemii koronawirusa. W związku z tym coraz szerzej podkreślanym problemem, minister zdrowia powiedział, że „tam, gdzie to możliwe” ludzie będą mieli „szansę pożegnać się” z bliskimi umierającymi z powodu koronawirusa.

Minister powiedział, że sam jest ojcem nastolatka i rozumie, jak ważna jest możliwość pożegnania się z umierającymi bliskimi. W związku z tym, rząd UK zapowiedział, że wszędzie, gdzie tylko będzie to możliwe, rodziny otrzymają prawo do tego, by zobaczyć swoich bliskich po raz ostatni.

Minister Hancock ogłosił nowe prawo, przedstawiając plany działań, mających na celu ograniczenie na rosnącej liczbę ofiar śmiertelnych w domach opieki. W obliczu narastającego kryzysu i coraz większej liczby zgonów właśnie wśród osób starszych, przebywających w domach opieki, brytyjscy ministrowie spotkali się z falą krytyki. Zarzuca im się przede wszystkim, że ich działania są spóźnione.