Walijski rząd oferuje 500 funtów wsparcia dla osób skierowanych na kwarantannę

Władze w Walii zdecydowały się wprowadzić dodatek wynoszący 500 funtów dla osób, które otrzymały nakaz samoizolacji z powodu zakażenia koronawirusem. Czy każdy kto mieszka w Cymru może starać się o te pieniądze?

Przypomnijmy, do tej pory taka forma pomocy w czasach pandemii od walijskiego rządu była dedykowana dla osób o niskich dochodach, które w dodatku zostały wysłane na kwarantannę za pośrednictwem systemu "Test, Trace, Protect" lub na polecenia wydane przez szkołę, do której uczęszcza ich dziecko. Aby otrzymać te 500 funtów konieczne było skontaktowanie się z lokalnym councilem. Teraz jednak program Self-Isolation Support Scheme został rozszerzony i poniekąd "łatwiejszy". Jak podaje serwis informacyjny BBC wnioskowanie o wsparcie ma być możliwe także z poziomu smartfonowej aplikacji NHS Covid-19.

Rząd Walii rozszerza program Self-Isolation Support Scheme - więcej osób może otrzymać 500 funtów

Kto będzie mógł starać się o te pieniądze? Oprócz wspomnianej wyżej grupy jednorazowe wsparcie w wysokości 500 funtów będzie możliwe dla osób employed lub self-employed niezdolnych do pracy z domu, których dochody ucierpiały z powodu skierowania na kwarantannę.

Dodatkowo walijski rząd uznał, że płatności w ramach tego wsparcia nie będą "datowane wstecz" dla tych osób, które otrzymały nakaz izolacji przed ogłoszeniem rozszerzenia programu. Warto również dodać, że płatności w ramach Self-Isolation Support Scheme będą opodatkowane, ale zostaną zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Nie będą również miały wpływu na żadne inne otrzymywane świadczenia.

Kto może się starać o wsparcie z Self-Isolation Support Scheme?

Aby otrzymać 500 funtów mieszkaniec Walii lub jego dziecko musiało zostać wysłane na kwarantannę za pośrednictwem oficjalnej aplikacji NHS Covid-19. Obowiązuje również jeden z poniższych warunków:

1. Otrzymałeś pozytywny wynik testu na Covid-19 lub skontaktowałeś się z NHS Wales Test, Trace Protect lub aplikacją NHS Covid-19 i formalnie poproszono Cię o izolację

2. Twoje dziecko uczęszcza do szkoły (do Year 8 lub nawet do 25. roku życia w przypadku "complex needs") i zostało formalnie skierowane na izolację przez:

NHS Wales Test, Trace Protec

władze szkolne

władze placówki opiekującej się dzieckiem (żłobek)

Musisz także:

pracować (employed lub self-employed)

w wyniku izolacji wykazać, że straciłeś część dochodu, a swoich obowiązków nie mogłeś wykonywać z domu

pobierać jedno ze świadczeń:

Universal Credit

Working Tax Credit

Income-based Employment and Support Allowance

Income-based Jobseeker’s Allowance

Income Support

Housing Benefit

Pension Credit

Po więcej szczegółów w tej kwestii odsyłamy na oficjalną stronę rządową: https://gov.wales/self-isolation-support-scheme#section-55120