Walia może zatrudnić niezaszczepionych pracowników NHS, którzy stracą pracę w Anglii

Premier Walii, Mark Drakeford „nie wyklucza” zatrudnienia pracowników NHS z Anglii, którzy stracą tam pracę tylko dlatego, że się nie zaszczepią. Obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia w Anglii ma wejść w życie w kwietniu.

Już teraz Royal College of GPs zaapelował o odroczenie terminu 1 kwietnia, w którym ma wejść w życie obowiązek szczepień dla pracowników NHS w Anglii. Nadal wielu z nich nie jest zaszczepionych, co budzi poważne obawy dotyczące dużych niedoborów w tamtejszej służbie zdrowia.

Niezaszczepieni pracownicy NHS znajdą pracę w Walii?

Szczepienia nie będą obowiązkowe dla pracowników NHS w Walii, dzięki czemu tamtejsze szpitale i placówki zdrowotne mogą z powodzeniem rekrutować pracowników z Anglii, którzy stracą pracę po wejściu kontrowersyjnych przepisów.

Premier Walii zapytany w BBC Radio 4’s czy zatrudniły personel NHS z Anglii, Drakeford odparł:

- Nie wykluczamy tego, ale zależałoby to też od przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, gdy te osoby będą się ubiegały o pracę. Nie zamierzamy wprowadzać obowiązkowych szczepień w naszym NHS.

Obowiązkowe szczepienia dla pracowników NHS w Anglii

Od 1 kwietnia wchodzi w Anglii wymóg obowiązkowych szczepień dla pracowników tamtejszej służby zdrowia. Nadal wiele osób jest jednak niezaszczepionych i wzięło też udział w proteście przeciwko takiemu wymogowi. Wielu pracowników służby zdrowia podkreśla, że chce mieć w tym względzie wybór, a nie chce, aby rząd ich zmuszał do szczepień.

Ze względu na to, że obowiązek szczepień wchodzi w życie 1 kwietnia, pracownicy NHS, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, musieliby wziąć pierwszą dawkę szczepionki do 3 lutego, aby otrzymać już pełną szczepionkę złożoną z dwóch dawek do wymaganego terminu.

Mimo licznych protestów i apeli brytyjskie Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że nie planuje opóźnienia terminu i twierdzi uparcie, że jest to „właściwe postępowanie, aby chronić pacjentów”.