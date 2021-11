Szefowa domu opieki załamana po tym, gdy musiała zwolnić sześciu swoich pracowników, bo są niezaszczepieni [wideo]

fot. Twitter

Theresa, która prowadzi dom opieki dla osób starszych w Midlands, jest załamana po tym, jak została zmuszona (zgodnie z kontrowersyjnym rozporządzeniem Borisa Johnsona) do zwolnienia sześciu swoich pracowników, którzy nie są zaszczepieni.

Sytuacja w brytyjskich domach opieki staje się coraz bardziej napięta po decyzji Borisa Johnsona, zgodnie z którą niezaszczepienie się pracowników domów opieki i służby zdrowia jest równoznaczne z utratą przez nich pracy.

‘We’re tired, we’re worn out, we’ve just come through a pandemic - give us a break Boris.’



Care home manager Theresa who had to sack six members of staff yesterday calls on Government for extra help as ‘no jab no job’ policy adds more pressure on her team. More @GMBpic.twitter.com/im5xDnnUYg