Walia i Irlandia Północna przedłużają lockdown. Do kiedy i jakie restrykcje będą obowiązywać?

8 marca do szkół wrócą dzieci z przedszkoli i żłobków, a także uczniowie primary schools z klas od P1 do P3

8 marca do szkół wrócą dzieci z przedszkoli i żłobków, a także uczniowie primary schools z klas od P1 do P3

22 marca do szkół powrócą uczniowie secondary schools w wieku od 12 do 14 lat

22 marca do szkół powrócą uczniowie secondary schools w wieku od 12 do 14 lat