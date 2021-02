Walentynki: Skąd się wzięły i kim był święty Walenty?

Choć wiele lat temu Walentynki były prawdziwym świętem zakochanych, to już od kilkudziesięciu lat kojarzone są raczej z komercją i niepotrzebnym przepychem. Dzisiaj mało osób wie, kim w rzeczywistości był patron tego święta.

Wiele osób korzysta z okazji i 14 lutego daje swoim sympatiom okolicznościowe prezenty czy kwiaty. Jednak co tak naprawdę świętujemy dnia 14 lutego i kim był jego patron?

Mimo że Walentynki to popularne święto, niewielu z nas wie, jakie jest jego pochodzenie

Kim był święty Walenty?

Św. Walenty żył w III n.e. w Rzymie, gdzie był chrześcijańskim biskupem. Czasy, w których przyszło mu żyć, były ciężkie dla wyznawców Chrystusa, ponieważ ówczesny cesarz rzymski Klaudiusz II Gocki kontynuował prześladowanie chrześcijan.

Legenda głosi, że rzymski władca zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat ożenku, ponieważ sądził, że najlepszymi legionistami są mężczyźni nieposiadający dzieci i rodzin. Św. Walenty złamał zakaz cesarza i udzielał ślubów młodym mężczyznom. Za przeciwstawienie się woli władcy został on wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce strażnika.

Według legendy siła uczucia, jakie żywił do niej Walenty sprawiła, że dziewczyna odzyskała wzrok. Jednak gdy cesarz się o tym dowiedział, kazał zabić Walentego. Egzekucja miała miejsce 14 lutego 269 roku i to właśnie na ten dzień przypada wspomnienie św. Walentego w Kościele katolickim, a także anglikańskim i luterańskim.

Skąd się wzięły Walentynki?

Wielu badaczy jest przekonanych, że współczesne Walentynki mają swoje źródła w święcie, które obchodzone było w starożytnym Rzymie. Młodzi mężczyźni poszukiwali swojej miłości poprzez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. I choć współczesna wersja Walentynek ma niewiele wspólnego z tamtym świętem, to i tak ich symbole, jak Kupidyn, Eros czy Pan, pochodzą z mitologii rzymskiej. Niektórzy badacze twierdzą też, że źródeł współczesnych Walentynek należy szukać w innym starożytnym święcie ku czci bogini Junony - Luperkaliami, które obchodzone było 14-15 lutego. Junona była rzymską boginią płodności, kobiet i małżeństwa.

Wielu Brytyjczyków uważa z kolei, że Walentynki są ich świętem, które rozsławił szkocki adwokat i pisarz sir Walter Scott. Grób świętego znajduje się w mieście Terni, niedaleko Rzymu i już w IV wieku był otoczony kultem. Papież Juliusz I wybudował w tamtym miejscu bazylikę. Natomiast dzień na wspomnienie świętego Walentego ustanowił papież Galezjusz I.

Choć wydawać by się mogło, że to jedyne w roku święto zakochanych, to nic bardziej mylnego! Zanim ta tradycja stała się popularna w tak wielu krajach, to na terenach polski było inne, bardzo podobne święto. Słowianie przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej obchodzili bowiem noc kupały zwaną także sobótką, która przypada 21-22 czerwca. Według podań w tę właśnie noc ludzie łączyli się w pary.

Jakkolwiek by nie patrzeć na święto zakochanych, które obecnie ma coraz mniej wspólnego z prawdziwym świętem, to warto zachować tę tradycję i pamiętać o swojej jedynej wybrance lub swoim jedynym wybranku.