W Walentynki w tym roku zapłacimy więcej za kwiaty, przez Brexit

W tym roku koszt bukietu kwiatów na Walentynki wzrośnie o 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest częściowo związane z taryfami celnymi nałożonymi przez Unię Europejską na Wielką Brytanię po Brexicie.

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, co z kolei wiąże się w przypadku wielu osób z kupnem kwiatów dla bliskiej im osoby. Niestety większość kwiatów na brytyjskim rynku tak naprawdę importowana jest z Unii Europejskiej, chociaż wyhodowano je przeważnie w takich krajach jak Ekwador czy Kolumbia. To z kolei wiąże się z nałożeniem na nie taryfy na Wyspach w wysokości 8 proc.

Droższe kwiaty na Walentynki

Walentynki w tym roku będą wiązały się zatem z większym wydatkiem, gdyż za kwiaty zapłacimy o 10 proc. więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to obowiązywał jeszcze okres przejściowy. Od kwietnia z kolei wszystkie dostawy kwiatów będą musiały być sprawdzane pod kątem szkodników i chorób zanim trafią do Wielkiej Brytanii, co z kolei tylko doda kolejny koszt i wydłuży dostawę.

Ceny po Brexicie

Jak mówią sprzedawcy – większość kwiatów, które kupujemy, pochodzi albo bezpośrednio od hodowców lub z aukcji. Z kolei aukcje mają bazę w Holandii, więc jeśli produkt na aukcji pochodzi spoza Unii, wtedy musimy przy sprowadzeniu go do Wielkiej Brytanii dodać 8 proc. taryfy.

Okazuje się, że każdego roku ceny kwiatów wzrastają średnio o 9 proc., więc po dodaniu dodatkowych opłat związanych z Brexitem, ich koszt będzie jeszcze większy w tym roku.