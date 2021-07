W UK „trwa wojna o pracownika”. To spowoduje znaczący wzrost cen żywności jesienią

Fot. Getty

Eksperci szacują, że ceny żywności w UK mogą jesienią wzrosnąć o nawet 5 proc. Wszystko to dlatego, że na Wyspach powszechnie brakuje już m.in. kierowców samochodów dostawczych, rzeźników i pracowników sezonowych zbierających na farmach owoce i warzywa.

Pandemia Covid oraz Brexit i związany z nim wyraźny odpływ imigrantów z Wielkiej Brytanii sprawił, że w wielu sektorach brytyjskiej gospodarki dosłownie brakuje rąk do pracy. Szacuje się na przykład że w przemyśle przetwórstwa mięsnego brakuje około 20 proc. pracowników niezbędnych do zapewnienia dostaw mięsa do sklepów, a w niektórych zakładach braki o tej porze roku sięgają nawet 50 proc. Do tego dochodzą problemy na farmach owoców i warzyw, które rokrocznie zatrudniają co najmniej 70 000 pracowników sezonowych i brak kierowców. W tym roku na farmach brakuje nawet 5 000 zbieraczy, a w branży transportu żywności brakuje kilkudziesięciu tysięcy kierowców ciężarówek i samochodów dostawczych. - [W UK] trwa wojna o pracowników – mówi Ian Wright, dyrektor generalny organizacji Food and Drink Federation, która reprezentuje setki firm w całym łańcuchu dostaw żywności. I dodaje: - Jedynym sposobem na pozyskanie większej liczby kierowców ciężarówek i innych kierowców jest zwiększenie im wynagrodzenia.



Wzrost cen żywności w UK jest nieunikniony

Niestety, jak przyznają eksperci, brak pracowników w UK i w konsekwencji wzrost płac w sektorach borykających się z niedoborami pracowników już wkrótce spowoduje znaczący wzrost cen żywności na Wyspach. Jesienią ceny wielu produktów mogą zdrożeć nawet o 5 proc., a zimą, zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym, na brytyjskich stołach może wręcz zabraknąć indyków i wieprzowiny. Tony Goodger z Association of Independent Meat Suppliers (Aims) mówi, że problemy z brakiem pracowników w sektorze przetwórstwa mięsnego oznacza, że firmy już muszą płacić pracownikom 10 proc. więcej, niż przed epidemią. A te koszty, jak przyznaje Goodger, „zostaną siłą rzeczy na kogoś przerzucone”.