Ubóstwo energetyczne w UK grozi kolejnym 400 000 gospodarstw domowych. Już teraz rachunków nie są w stanie płacić 3 mln rodzin

Fot. Getty

Z szacunków ekspertów wynika, że standardowy rachunek za gaz i energię elektryczną wzrośnie za niedługo do średnio £1250 rocznie. A to oznacza, że ubóstwo energetyczne dotknie w UK kolejne 400 000 gospodarstw domowych, zwiększając liczbę rodzin borykających się z zapłatą rachunków do blisko 3,5 mln.

Wzrost cen energii jest związany z dramatycznymi wzrostami na światowych rynkach energii, które wywindowały ceny gazu w całej Europie do rekordowych poziomów. W reakcji na te wzrosty Ofgem (instytucja regulująca ceny w UK) najprawdopodobniej podniesie maksymalną stawkę, jaką dostawcy mogą obciążać gospodarstwa domowe stosujące standardowe, zmienne taryfy energetyczne. Jeśli Ofgem zdecyduje się na taki ruch, to dotknie to nawet 15 mln odbiorców na Wyspach, a kolejne 400 000 gospodarstw domowych zwyczajnie wpędzi w ubóstwo energetyczne. Eksperci szacują, że z końcem roku standardowy rachunek za gaz i energię elektryczną wzrośnie do ok. £1250 rocznie.

Ceny za gaz i prąd w UK – miliony gospodarstw domowych nie są w stanie płacić rachunków

Nowe podwyżki cen prądu i gazu spowodują, że liczba gospodarstw domowych, które nie będą w stanie zapłacić rachunków za energię, wzrośnie do blisko 3,5 mln. - Druga w tym roku podwyżka rachunków za energię byłaby katastrofalna dla milionów [ludzi] znajdujących się na skraju ubóstwa energetycznego. Nadal wielu ludzi jest wstrząśniętych podwyżkami rachunków spowodowanymi przez nakaz pozostania w domu w trakcie ostatnich 18 miesięcy lockdownu – zaznaczył Simon Francis, koordynator programu End Fuel Poverty Coalition. - Każdy wzrost cen, jakkolwiek niewielki, będzie oznaczał, że wybór między ogrzewaniem a jedzeniem stanie się w tym roku jeszcze ostrzejszy. Co gorsza, ubóstwo energetyczne może zwiększyć choroby układu oddechowego – a życie w zimnych, wilgotnych domach może tylko zwiększyć podatność ludzi na Covid-19 – dodał Francis.