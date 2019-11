W UK ruszyła gorączka przedświąteczna - LIDL, ASDA, TK MAXX, ALDI... – zobacz najciekawsze reklamy na Święta Bożego Narodzenia!

Fot. Getty

Choć do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze ponad 40 dni to... wielkie sklepy postanowiły nie czekać i już teraz zaczęły kusić mieszkańców UK świąteczną ofertą. Do wyścigu o najwyższy świąteczny utarg stanęli tacy giganci jak LIDL, ASDA, TK MAXX, ALDI, WALKERS, MARKS & SPENCER i BOOTS.

Gorączka przedświąteczna każdego roku zaczyna się w UK coraz wcześniej. W tym roku detaliczni giganci postanowili przygotować swoje świąteczne reklamy jeszcze przed połową listopada, na ponad 40 dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Jak im to wyszło? Oceńcie sami!



WALKERS

LIDL

TK MAXX

ALDI

ASDA

BOOTS

MARKS&SPENCER

ICELAND

IKEA

ARGOS

VISA