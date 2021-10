W UK mnożą się doniesienia o wstrzykiwaniu kobietom środków odurzających w klubach nocnych. To nowe, bardzo niebezpieczne zjawisko

Fot. Getty

Media brytyjskie rozpisują się dziś o nowym zjawisku, jakim jest prawdopodobne wstrzykiwanie młodym kobietom przebywającym w klubach nocnych środków odurzających. W sieci mnożą się relacje kobiet, które twierdzą, że padły ofiarą takich przestępstw.

O niepokojącym procederze informują takie dzienniki jak "The Independent", „The Guardian” i „Daily Mail”. Do wstrzyknięcia młodym kobietom przebywającym w klubach nocnych środków odurzających lub narkotyków miało już dojść m.in. w lokalach w Nottingham, Edynburgu, Liverpoolu i Dundee. Ofiary, które podzieliły się swoimi doświadczeniami (głównie w sieci) wyznały, że prawdopodobnie otrzymały zastrzyk w nogę, rękę lub plecy, a następnie obudziły się, zupełnie nie pamiętając, co stało się w nocy. Jedyne, co były w stanie stwierdzić, to że ich ciała nosiły ślady ukłucia, a w miejscu wkłucia znajdował się sporych rozmiarów siniak.

Kobiety na celowniku przestępców

Sprawę dotyczącą rzekomego wstrzykiwania kobietom w klubach nocnych narkotyków bada już policja. Wiadomo też, że Nottinghamshire Police dokonała właśnie pierwszego aresztowania, co może pomóc w rozwiązaniu tajemniczych odurzeń kobiet. Kilka z nich przytoczyło zresztą relacje ze swoich doświadczeń w mediach społecznościowych.