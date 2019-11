W UK żyje się krócej: Raport ujawnia, że w Wielkiej Brytanii spada średnia długość życia

Fot. Getty

Raport z badań przeprowadzonych w London School of Economics pokazuje, że ludzie w bogatszych częściach Wielkiej Brytanii żyją dłużej niż ludzie w rejonów mniej zamożnych. Co więcej, naukowcy ujawnili, że oczekiwana średnia długość życia w UK znacznie spadła - szczególnie ze względu na sytuację w rejonach najbiedniejszych.

W wyniku prowadzonych badań, naukowcy z London School of Economics stwierdzili, że oczekiwana średnia długość życia w Wielkiej Brytanii spadła do poziomu odnotowanego ostatni raz ponad 16 lat temu. Według „The Independent”, przyczyną tego niepokojącego zjawiska są pogłębiające się nierówności społeczne w UK, prowadzące do wzrostu liczby zgonów, których można byłoby uniknąć przy lepszej lub wcześniejszej profilaktyce bądź interwencji medycznej i psychologicznej. W najgorszej sytuacji pod tym względem znajdują się rejony najbiedniejsze.

Analiza danych dotyczących śmiertelności sugeruje dość pesymistycznie, że Wielka Brytania aktualnie nie jest w stanie zmniejszyć liczby zgonów, których można uniknąć. Do najczęstszych przyczyn zgonów, których można było uniknąć, w grupie osób, które nie ukończyły jeszcze 50 roku życia, należą: przypadkowe zatrucia, spożywanie alkoholu oraz samobójstwa.

Zgony możliwe do uniknięcia stanowią obecnie najwyższy odsetek wszystkich zgonów w UK w grupie wiekowej 20-49 lat. „The Independent” zauważa, że w tej samej grupie wiekowej w innych krajach europejskich, takich jak Francja czy Holandia, oczekiwana długość życia wciąż jest coraz wyższa - czyli inaczej niż w UK.

Dodatkowo, badania wykazały również, że kobiety mieszkające w najbiedniejszych częściach UK żyją średnio 78 lat i osiem miesięcy, podczas gdy kobiety z rejonów bogatych żyją średnio 86 lat i dwa miesiące - czyli różnica w oczekiwanej długości życia wynosi w tym wypadku ponad 7 lat. Średnia długość życia kobiet w Wielkiej Brytanii, wynosi obecnie 83 lata i jest jedną z najniższych wśród innych badanych krajów europejskich.

