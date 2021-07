W tym roku wszystkim dzieciom w UK zostanie zaoferowane szczepienie przeciwko grypie. Lekarze obawiają się „strasznej zimy”

Fot. Getty

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym w UK mają tej jesieni otrzymać propozycję zaszczepienia się przeciwko grypie. Wszystko to dlatego, że tej zimy lekarze obawiają się najgorszego sezonu grypowego od lat.

Zgodnie z informacjami, do których dotarł dziennik „The Telegraph”, tej jesieni darmowe szczepienia przeciwko grypie mają zostać zaoferowane wszystkim dzieciom w wieku szkolnym (do 16. roku życia), wszystkim dorosłym powyżej 50. roku życia i milionom ludzi w przedziale wiekowym 16-50 lat, którzy borykają się z różnymi chorobami współistniejącymi. Jako że program szczepień ma w tym roku objąć także wszystkie dzieci uczące się w szkole średniej (zazwyczaj są one oferowane dzieciom do lat pięciu, uczniom szkół podstawowych i uczniom pierwszej klasy szkoły średniej), to już teraz wiadomo, że będzie to najbardziej ambitny program szczepień przeciwko grypie w historii Wielkie Brytanii.

W tym roku czeka nas epidemia grypy?

Lekarze i immunolodzy przyznają, że w sezonie zimowym 2021/2022 może nas czekać największa epidemia grypy od lat. Wszystko to dlatego, że ludziom, przez wiele miesięcy pozamykanym przez pandemię koronawirusa w domach, spadła naturalna odporność. - Martwimy się, że w tym roku czeka nas naprawdę zły sezon grypowy, więc po raz pierwszy zamierzamy rozszerzyć program [szczepień] i objąć nim wszystkie dzieci w szkołach średnich - zaznaczył jeden z ekspertów cytowany przez dziennik „The Independent”. A inny dodał: - Zalecenia zostały wydane jakiś czas temu, ponieważ istnieje poważna obawa co do grypy. O wiele bardziej martwimy się o wpływ na dzieci właśnie grypy, niż Covid.