Szokujący trend w mediach społecznościowych: Ludzie robią sobie selfie kładąc się na torach kolejowych

Fot. Getty

Czego ludzie jeszcze nie wymyślą, żeby zyskać popularność w internecie? Otóż wymyślą jeszcze sporo, ponieważ popyt na dziwactwa i niebezpieczne zachowania nadal w sieci rośnie. Przykładem niech będzie najnowszy trend, w którym ludzie robią sobie i swoim dzieciom zdjęcia na... torach kolejowych.

#railphotography i #railwayshoot - takimi oto hahashtagami opatrują swoje zdjęcia użytkownicy Instagrama lub TikToka, którzy zachłysnęli się robieniem sobie selfie na torach kolejowych. Gorzej, że na torach kładą się nie tylko nieroztropni ludzie dorośli, ale też robią to małe dzieci. Pozując do zdjęć zdesperowanym rodzicom pragnącym zabłysnąć w internecie. Tylko niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie malutkiego dziecka siedzącego na przejeździe kolejowym i grupki młodych ludzi kładących się na torach w Harlech, w walijskim hrabstwie Gwynedd.

Some people think selfies are more important than safety...



Level crossing misuse can result in serious injury or even death.



This summer, please remind children not to mess around on level crossings like these...



https://t.co/5iTCfMnstV#CrossWithCare#SafetyFirstpic.twitter.com/Iu0vCvRhIF

— Network Rail (@networkrail)

August 6, 2020