W tych supermarketach nie zrobisz zakupów bez maseczki na twarzy. Od kiedy i gdzie obowiązuje nowa zasada

Niektóre supermarkety wzięły sprawy we własne ręce.

Fot. Getty

Niektóre brytyjskie supermarkety zaczynają wprowadzać nowe zasady w związku z rosnącą liczbą zakażeń na Wyspach. Zakaz robienia zakupów bez maseczek zakrywających usta i nos jako pierwsze wprowadzają Morrisons i Sainsbury’s.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na Downing Street ministrowie ostrzegali przed kryzysem epidemicznym, jaki widnieje na horyzoncie Wielkiej Brytanii. Jako jeden z niebezpiecznych punktów rozprzestrzeniania się wirusa wskazano supermarkety, w których kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa ma być zbyt słaba.

W których supermarketach nie zrobimy zakupów bez maseczki na twarzy?

Od poniedziałku brytyjska sieć supermarketów Morrisons wprowadzi zakaz robienia zakupów bez maseczki ochronnej na twarzy. Klienci, którzy przyjdą do sklepu nie zasłaniając nosa i ust, będą mogli zakupić maseczki przy wejściu. Osoby, które odmówią założenia maseczki, nie będą wpuszczane do supermarketów. O podobnych zasadch poinformowała również sieć supermarketów Sainsbury’s. Supermarkety będą też pilnować, by zakupów nie robiono w grupach.

Komunikaty supermarketów pojawiły się w związku z obawami wyrażonymi przez brytyjskich ministrów, rozważających zaostrzenie zasad dotyczących m.in. noszenia maseczek w supermarketach - w obliczu szczytu zachorowań na koronawirusa w UK. W rozmowie ze Sky News minister ds. szczepień mówił między innymi, że jest „zaniepokojony” sytuacją supermarketów, ponieważ nie przestrzega się w nich podstawowych zasad bezpieczeństwa ustalonych na czas pandemii.

Policja nie chce zmuszać do noszenia maseczek w supermarketach

Jak na razie zasad nie zaostrzono, ale ze strony ministrów pojawiły się naciski na stróży prawa, dotyczące większej kontroli w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa w brytyjskich supermarketach. Jak jednak informuje The Guardian, policja poinformowała, że przy obecnych regulacjach nie będzie wymuszać na klientach noszenia maseczek ochronnych w sklepach.