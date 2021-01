Boris Johnson chce zaostrzyć zasady lockdownu. Obowiązkowe maski i zakaz spotkań na zewnątrz

Jak podał „Daily Telegraph” powołując się na źródła rządowe, Boris Johnson i jego ministrowie rozważają zaostrzenie obecnych restrykcji związanych z lockdownem, aby były bardziej podobne do tych, które obowiązywały w marcu.

W niedzielę Boris Johnson rozmawiał podobno z ministrami na temat skuteczności obecnych zasad lockdownu, po tym, jak poinformowano o niedzielnym wzroście liczby zachorowań na Covid-19 o 54 940, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 563.

Zaostrzenie zasad lockdownu

Zgodnie z doniesieniami „Daily Telegraph” rząd zastanawia się nad zaostrzeniem obecnych regulacji i m.in. zniesieniem wyjątku dotyczącego możliwości spotkań dwójki osób z różnych gospodarstw domowych w celu wspólnych ćwiczeń na świeżym powietrzu. Istnieją obawy, że ludzie wykorzystują tę możliwość dla spotkań ze znajomymi.

Ponadto rząd rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek np. w biurach, w kolejkach lub innych miejscach dużych skupisk ludzkich na zewnątrz. Obecnie nakaz noszenia maseczek ochronnych obowiązuje w sklepach i transporcie publicznym.

„The Times” z kolei podaje, że supermarkety mogą zostać zobowiązane do zmuszania klientów do przestrzegania regulacji związanych z noszeniem masek i zachowaniem dystansu społecznego.

Inne regulacje

Jeśli rząd dojdzie do wniosku, że obowiązujące obecnie regulacje są nieskuteczne, może także znieść możliwość formowania „support bubbles”, które po raz pierwszy wprowadzono w czerwcu ubiegłego roku, aby osoby samotne mogły otrzymać większe wsparcie od bliskich. Ponadto premier może zamknąć przedszkola i świątynie.

Rządowe źródło poinformowało jednak „Daily Telegraph”, że obecnie uwaga władz skupia się na większym egzekwowaniu należytego podejścia ludzi do obowiązujących regulacji, gdyż istnieją poważne obawy, że ludzie korzystają z własnej kreatywności w interpretacji obecnych zasad na swoją korzyść.

Rządowi doradcy za zaostrzeniem lockdownu

Medyczni doradcy rządowi apelują do Borisa Johnsona, aby zaostrzył obecne regulacje dotyczące lockdownu twierdząc, że są one mniej restrykcyjne niż te obowiązujące w marcu podczas pierwszego lockdownu, kiedy to liczba zarażonych była o wiele mniejsza niż teraz.