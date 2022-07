W tych regionach UK nie można używać wody do podlewania ogródków i mycia samochodów. Za złamanie zakazu grozi grzywna do £1000

Fot. Getty

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Southern Water wprowadziło zakaz podlewania ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania wodą przydomowych basenów. Zakaz do odwołania będzie obowiązywał na terenie Hampshire i Isle of Wight, a za jego złamanie będzie groziła grzywna w wysokości nawet £1000.

Spółka Southern Water zdecydowała się na wprowadzenie tak drastycznego kroku z uwagi na trwającą w Wielkiej Brytanii suszę. Opadów na Wyspach jest jak na lekarstwo, rzeki wysychają, a do tego, w trakcie opałów, w UK rośnie popyt na wodę. W związku z tym Southern Water wprowadziło zakaz podlewania ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania wodą przydomowych basenów na terenach najbardziej dotkniętych suszą, czyli w Hampshire i na wyspie Isle of Wight. A należy się spodziewać, że w ślad za Southern Water mogą też pójść inne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym Thames Water, South East Water i Welsh Water. Gdyby tak się stało, to z ograniczeniem zużycia wody będzie się musiało zmierzyć nawet 17 mln odbiorców.

Takiej suszy w UK nie było od blisko 100 lat

Agencja Met Office poinformowała ostatnio, że lipiec 2022 roku jest najbardziej suchym miesiącem letnim od 1911 roku. A na opady wciąż się na Wyspach nie zanosi – synoptycy prognozują, że w przyszłym miesiącu susza w UK tylko się utrwali, a temperatury będą wyższe niż przeciętnie. - Ogłoszenie przez Southern Water zakazu tymczasowego [zbędnego] użytkowania [wody] w Hampshire i na wyspie Isle of Wight jest jednym z wielu środków, które powinny rozważyć także inne firmy wodociągowe w celu zmniejszenia niepotrzebnego zużycia wody i ochrony dostaw dla klientów i środowiska – zaznacza rzecznik Ministerstwa Środowiska. A Steve Turner, ekspert brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii dodaje: - Nie ma prognoz dotyczących wilgotniejszej pogody na południowych obszarach Wielkiej Brytanii w najbliższej przyszłości. Jeśli to się potwierdzi, to prawdopodobne będzie, że przepływy rzek, poziom wód gruntowych i zasoby zbiorników nadal będą spadać na południu kraju. To zwiększyłoby krótkoterminową presję na zaopatrzenie w wodę, a długotrwała susza oznaczałaby również dalszy [negatywny] wpływ na rolnictwo i faunę słodkowodną.



