Powroty z emerytur w UK - koszty utrzymania zmuszają osoby starsze do pracy

Robota do końca życia?

Plany emerytalne się sypią, a starsi ludzie w UK wracają do pracy

W Wielkiej Brytanii dochodzi do "powrotów" emerytów do pracy. Uważa się, że niepewność finansowa i strach przed jutrem są przyczyną wzrostu liczby osób po 50. roku życia pracujących lub aktywnie poszukujących pracy.

Według danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) liczba osób po 50. roku życia, które już pracują lub szukają pracy idzie w górę. Emeryci wracają do pracy, bo po prostu muszą. Analiza wskazuje na wzrost aktywności zawodowej (a więc liczbę osób pracujących lub poszukujących pracy) o 116 tys. wśród osób starszych w ciągu ostatniego roku. Ponad połowa całkowitego wzrostu dotyczy mężczyzn w wieku powyżej 65 lat – których aktywność zawodowa wzrosła o 66 000 lub 8,5% w ciągu roku – przy analogicznym wzroście o 37 000 (6,8%) wśród kobiet powyżej 65. roku życia. Jak podaje "Guardian", eksperci twierdzą, że dogłębne badania wskazują, że wzrost jest napędzany przez powrót do pracy byłych osób na emeryturze, a nie osoby po prostu pracujące dłużej.

"Ludzie, którzy myśleli, że mogą wygodnie przejść na emeryturę podczas pandemii, muszą z niej zrezygnować i ponownie znaleźć pracę, aby uzyskać dodatkowy dochód i uzupełnić emeryturę, póki jeszcze mogą" – komentował Stuart Lewis, dyrektor naczelny Rest Less, społeczności cyfrowej dla osoby powyżej 50. roku życia.

"Coraz więcej emerytów czuje się [pod względem finansowym] gorzej niż wcześniej, z zaufaniem konsumentów na rekordowo niskim poziomie, a siła nabywcza spada z miesiąca na miesiąc" – dodawał. "Wszystko to napędza trend wracania do pracy z emerytury".

Jednorazowe zawieszenie potrójnej blokady emerytur państwowych w kwietniu ubiegłego roku oznacza, że ​emerytura państwowa wzrosła tylko o 3,1%, podczas gdy inflacja wzrosła w czerwcu o 9,4%. Nic dziwnego, że ludzie szukają sposobów na dodatkowe zarobki!

"Starannie układane plany emerytalne, które rok temu wyglądały na zrównoważone pod kątem ekonomicznym, teraz rozpadają się na kawałki. Jest to ogromne rozczarowanie. Wiele osób nie może się doczekać prawdziwego odpoczynku po wielu latach pracy" - komentowała Caroline Abrahams, dyrektor organizacji charytatywnej Age UK. Jej zdaniem znaczna liczba emerytów "stara się wrócić do pracy, aby wzmocnić swoje finanse przed nadciągającą burzą".

