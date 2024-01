Zdrowie W toalecie pubu w pobliżu Leeds znaleziono martwego noworodka. Policja poszukuje matki dziecka

Pracownicy pubu Three Horseshoes w Oulton w Leeds natrafili w niedzielę wczesnym popołudniem na zwłoki noworodka. Ciało znaleziono w toalecie.

Makabryczne odkrycie w pubie

Do prawdziwie makabrycznego zdarzenia doszło w niedzielę 28 stycznia w pubie Three Horseshoes w Oulton, w dystrykcie metropolitalnym Leeds. Obsługa natrafiła w jednej z toalet na zwłoki noworodka. Do tego strasznego odkrycia doszło we wczesnych godzinach popołudniowych, niedługo po zaserwowaniu w pubie lunchu.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania matki dziecka, która sama może wymagać pilnej pomocy medycznej. – To tragiczny incydent. Pilnie apelujemy, aby matka dziewczynki skontaktowała się z nami lub zwróciła się o pomoc lekarską. [Matka] doznała niezwykle traumatycznego przeżycia i może potrzebować leczenia – ogłosił nadkomisarz James Entwistle z West Yorkshire Police. I dodał: – Nadal prowadzimy dochodzenie ws. tego zdarzenia. Wspólnie z partnerami NHS. Ale naszym głównym priorytetem pozostaje dobro i bezpieczeństwo matki.

Obsługa pubu zachowała się nadzwyczaj profesjonalnie

Po przedostaniu się makabrycznej wiadomości do sfery publicznej, klienci pochwalili w mediach obsługę pubu za ogromny profesjonalizm. Świadkowie zdarzenia w ciepłych słowach opisali personel za to, że poradził sobie z „najtrudniejszą sytuacją, z jaką mógł się zmierzyć, nie wywołując [przy tym] niepokoju i paniki”.

Oświadczenie w tej sprawie wydał także menadżer pubu. Na Facebooku opublikował on następujący wpis: „Jesteśmy pewni, że na temat tego, co wydarzyło się dzisiejszego wieczoru w naszym lokalu pojawiają się różne spekulacje. W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że przepraszam wszystkich, którzy byli z nami w czasie, gdy to się wydarzyło. A także wszystkich, którzy mieli przyjść, a nie mogli. Ogromne podziękowania dla tych, którzy pomogli nam, gdy jako zespół zmagaliśmy się z problemem. Naprawdę nie można tego nie docenić”.