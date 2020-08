W Polsce nie ma zaściankowości, a ludzie są bardzo towarzyscy – mężczyzna zaskoczony tym, jak żyje się obecnie w Polsce

Fot. Getty

Nad Wisłę wraca coraz więcej Polaków, którzy wiele lat życia spędzili na Wyspach. Niektórzy są zaskoczeni tym, jak dobrze żyje się obecnie w Polsce.

Opinie dotyczące powrotu do Polski z UK są bardzo różne. Ale, jak pokazuje jeden z Polaków, który do kraju wrócił niedawno i który tego powrotu raczej się obawiał, niektórzy nasi rodacy bardzo sobie chwalą obecne warunki życia w Polsce. Co więcej, Polak obala pewne mity, które wiążą się z mieszkaniem i pracą nad Wisłą, twierdząc, że Polska nie tylko nie jest zaściankowa, ale też że żyją w niej „naprawdę fajni i towarzyscy” ludzie.

Pogoda w Polsce świetna, ludzie towarzyscy, ceny ok

Zobaczcie cały wpis Polaka, który zamieścił on w mediach społecznościowych, i oceńcie, czy zgadzacie się z jego opinią:

„Więc już mogę oficjalnie. Jestem w Polsce od miesiąca, myślałem, że zderzę się z betonem, ale bardzo miło się zaskoczyłem. Przyjechałem, bo zawsze chciałem (…). Osiedliłem się w Rzeszowie, bardzo piękne i ciekawe miasto, przede wszystkim czyste a drogi, lepsze niż w UK. Póki co nie pracuję, bo mam parę spraw do ogarnięcia i nie dałoby rady pogodzić tego z pracą. Byłem na dwóch rozmowach jako kierowca samochodu ciężarowego kat C. W jednej firmie (śmieciowóz) zaoferowali 3000 - 3200 w kieszeń, natychmiastowy start w drugiej, coś ok. 2200 podstawy plus dodatki. Jeśli chodzi o wydatki, to na razie nie oceniam tego, bo robię i kupuję rzeczy, które zawsze chciałem zrobić.

W sumie brakuje tylko pracy, ale jeśli chodzi o "klimat" i naszą Polskę, to zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że tęsknię za UK.

P.S .1. Nie słuchajcie tego, jak mówią, że w PL źle - przyjedź oceń sam.

2. Nie ma tutaj zaściankowości , czasem bardziej dziwnie się czuję, bo tu ludzie żyją naprawdę fajnie i towarzysko.

3. Pogoda świetna.

4. Ceny nie zwalają z nóg, nawet znalazłem jeden sklep, gdzie ceny chemii są tańsze niż w normalnych sklepach - tak jak w UK.

5. Nikt praktycznie nie rozmawia o polityce, jeśli tak, to na poziomie, przynajmniej w moim towarzystwie."

Pod postem mężczyzny pojawiło się wiele komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Oto kilka z nich: