W Polsce „można się wyżywić za około 100 zł miesięcznie” - twierdzi internauta. Zobacz, co Polak jadł przez cały miesiąc i ile wydał

Na Facebooku jeden z internautów przekonuje, że Polska należy do najtańszych krajów w Europie i że miesięczne zakupy żywności można zmieścić w kwocie około 100 zł. Zobaczcie, co Polak przez cały miesiąc, wydają około 100 zł. Jak długo bylibyście w stanie tak się żywić?

Na jednym z fanpage’ów na Facebooku, użytkownik podzielił się swoimi wyliczeniami, chcąc udowodnić, że Polska jest najtańszym krajem w Europie.

„Polska jest najtańszym krajem w Europie i można się tu wyżywić za około 100zł miesięcznie.

Właśnie kończę taki miesiąc za 100zł. Muszę powiedzieć, że ani razu nie byłem głodny, ba! Momentami byłem nawet przejedzony, zapchany.

Nie zaliczam do jedzenia picia, co chyba oczywiste, bo jedzenie to jedzenia a picie to picie i na samą Cole wydałem koło 200zł (2 litry dziennie, czasami jeszcze wieczorem dokupowałem litrowa Colę).

A więc przechodząc do jadłospisu za 100 zł.

Aby przeżyć miesiąc za 100 zł potrzeba:

1kg ryżu około 3 zł

1kg makaronu około 2,5 zł

1kg kaszy jęczmiennej około 2 zł

6kg ziemniaków ok. 8 zł

2kg margaryny ok. 5 zł

150 bułek ok. 50 zł

10 paczek Chocoszoków ok. 20 zł

15 sosów do potraw jeden po około 50 groszy - razem 7 zł, lub kilka sosów gotowych po ok. 3 zł.

Razem około 100zł.

Zostało mi jeszcze 7 złotych z tej stówy. Nieźle.

Jak to jemy?

Rano zagotować gar sosu - mamy na 2 dni.

Pierwszy tydzień - makaron. 5 bułek dziennie, pół paczki Chocoszoków.

Drugi tydzień - ryż. 5 bułek dziennie, pół paczki Chocoszoków.

Trzeci tydzień - kasza jęczmienna, 5 bułek, pół paczki Chocoszoków.

Czwarty tydzień - 6 kilo ziemniaków, 5 bułek, pół, paczki Chocoszoków.

Zamiast Chocoszoków można kupować krem czekoladowy - 400 gr za 2,5zł albo zwykłe kulki czekoladowe, można nabyć za 1-2 zł 300 gramów.

Także jadłospis jest sprawdzony i bardzo sycący - nawet zostało mi jeszcze trochę ryżu i kaszy, bo kilogram na tydzień to naprawdę jest aż nadto.

Brakowało mi jedynie serków, jogurtów i rybek.

Ale bez problemu mogę taki miesiąc powtórzyć - mówię to jako osoba, która lubi jeść, objadać się, czy nawet obżerać.

Jeden Władysław Jagiełło i masz jedzenie na cały miesiąc”.

Co sądzicie o zaproponowanej prze internautę miesięcznej diecie za 100 zł? Dalibyście radę żywić się w ten sposób przez cały miesiąc? Sądzicie, że w Polsce jest tanio? Czekamy na Wasze opinie!

