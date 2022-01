W Londynie zaginął 31-letni Polak. Najprawdopodobniej mógł stracić pracę

fot. Facebook

Zaginął pochodzący z Leszna 31-letni Polak, który pracował i mieszkał w Londynie. Od dnia 5 stycznia 2022 roku mężczyzna nie nawiązał kontaktu z rodziną, a jego telefon jest nieaktywny.

Fundacje zaangażowane w poszukiwania zaginionych Polaków w Wielkiej Brytanii opublikowały informację dotyczącą zaginięcia 31-letniego Dawida Wleklika pochodzącego z Leszna.

Polak zaginął w Londynie

Nie wiadomo, w co był ubrany Dawid w momencie zaginięcia. Do wiadomości podano jedynie, że „prawdopodobnie mógł stracić pracę”. Zaginiony Polak ma 175 cm wzrostu, brązowe oczy, krótkie włosy koloru ciemny blond i krępą budowę ciała. Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia 31-letniego Polaka, proszone są o natychmiastowy kontakt z policją lub fundacją [email protected].

Zaginieni Polacy

Spośród wszystkich krajów będących celem emigracji Polaków, to właśnie w Wielkiej Brytanii dochodzi najczęściej do zaginięć naszych rodaków. Zazwyczaj ma to miejsce w obrębie dużych miast, a zaginięcia dotyczą głównie osób między 20. a 35. rokiem życia, najczęściej mężczyzn.